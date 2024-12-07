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Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para pulmões e parto será adiantado

Influenciadora foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin e atualizou seu estado de saúde após ter sido internada na última quarta (4)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 13:39

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, fez stories no Instagram nesta sexta-feira (6) para atualizar seu estado de saúde após ter sido internada na última quarta (4). Segundo Isabel, ela enfrentava fortes ataques de tosse e descobriu, após exames feitos durante a hospitalização, que o câncer se espalhou para seus pulmões.
"Não tem muito o que fazer", lamentou Isabel. Grávida de 28 semanas de um menino, Arthur, a influenciadora contou que foi hospitalizada após perder líquido amniótico. "Eu me internei por um motivo e permaneci internada por outro motivo. [...] Não era nada preocupante com ele [Arthur], mas era comigo", disse.
A influenciadora Isabel Veloso
Influenciadora tem 18 anos e foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin Crédito: Reprodução/Instagram @isabelvelosoo
Conforme Isabel, a quimioterapia que realizou durante a gravidez "não fez efeito", já que era "mais fraca". "Eu ainda não tinha chegado nesse estado, do câncer estar em um dos órgãos. Ele estava apenas no meu pescoço e no meu intestino, nunca tinha se espalhado para nenhum outro local", afirmou.
Ela contou que, por conta do diagnóstico, provavelmente terá de adiantar o parto. A influenciadora comentou que os médicos avaliam realizar o procedimento quando Isabel chegar a 32 ou 34 semanas de gestação. "Para o Arthur, não tem problema nenhum, porque ele está com um peso e um tamanho bons agora", disse.

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Isabel falou sobre o temor com o diagnóstico em meio à gestação. "Eu não tinha medo antes, mas, desde que eu descobri que estou grávida, eu começo a sentir medo. Porque, antes, não era um peso caso acontecesse alguma coisa comigo. Agora é. Eu tenho que aprender a lidar com essa situação, mas eu estou bem", afirmou.
Isabel espera o primeiro filho do marido, Lucas Borbas, de 22 anos, com quem se casou neste ano. Ela anunciou a gravidez em agosto.
Redação O Estado de São Paulo

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