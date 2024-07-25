Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Tainá Medeiros, influenciadora de maternidade, aos 34 anos

Equipe do Amor Mamar divulgou uma nota lamentando a perda da influenciadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 13:31

Tainá Medeiros produzia conteúdo para o perfil Amor Mamar
Tainá Medeiros produzia conteúdo para o perfil Amor Mamar Crédito: Reprodução/Instagram
Tainá Medeiros, 34, teve sua morte confirmada pelo perfil Amor Mamar, do Instagram, onde costumava postar conteúdo sobre maternidade e era seguida por 60 mil pessoas.
A equipe do Amor Mamar divulgou uma nota lamentando a perda da influenciadora. "Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar", declara o texto.
A causa da morte de Tainá não foi divulgada. Entretanto, há dois dias ela publicou um comunicado dizendo que seria submetida a uma cirurgia de emergência. "Orem pela minha recuperação. Agora preciso me cuidar, mas em breve estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser", afirmou a jovem, na ocasião.
Tainá deixa o marido e uma filha de 5 anos. Segundo a revista Quem, o sepultamento da influencer está marcado para esta quinta-feira (25), às 16h, no Cemitério Morada da Paz, localizado em Parnamirim (RN).

Veja Também

Ator Iran Malfitano lamenta morte do pai, médico capixaba

Cantora gospel conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

Carolina Dieckmann rebate críticas sobre aparência: 'O que seria certo? me tornar invisível?'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados