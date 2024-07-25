Ator Iran Malfitano lamenta morte do pai, médico capixaba

Iran Malfitano Arantes faleceu nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Instagram/@iran_malfitano/@iranmalfi

Iran Malfitano, 42, confirmou na madrugada desta quinta-feira (25) a morte de seu pai, o médico oftalmologista Iran Malfitano Arantes.

O ator não especificou a causa do óbito. "É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai", escreveu o namorado de Bárbara Borges, 45, nos stories de seu Instagram.

O velório acontece nesta manhã, na cidade de Serra (ES). "Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor Iran será a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras", comunicou Iran, na legenda de uma foto do pai.