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Ator Iran Malfitano lamenta morte do pai, médico capixaba

Velório de Iran Malfitano Arantes acontece na manhã desta quinta (25), no Jardim da Paz, na Serra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:40

Iran Malfitano Arantes faleceu nesta quarta-feira (24)
Iran Malfitano Arantes faleceu nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Instagram/@iran_malfitano/@iranmalfi
Iran Malfitano, 42, confirmou na madrugada desta quinta-feira (25) a morte de seu pai, o médico oftalmologista Iran Malfitano Arantes.
O ator não especificou a causa do óbito. "É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai", escreveu o namorado de Bárbara Borges, 45, nos stories de seu Instagram.
O velório acontece nesta manhã, na cidade de Serra (ES). "Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor Iran será a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras", comunicou Iran, na legenda de uma foto do pai.
O ex-participante de A Fazenda (Record) compartilhou também uns versos de Chico Buarque, 80, sobre a efemeridade da vida. "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, sempre estamos!"

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