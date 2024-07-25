Ator Iran Malfitano lamenta morte do pai, médico capixaba

Iran Malfitano, 42, confirmou na madrugada desta quinta-feira (25) a morte de seu pai, o médico oftalmologista Iran Malfitano Arantes.
O ator não especificou a causa do óbito. "É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai", escreveu o namorado de Bárbara Borges, 45, nos stories de seu Instagram.
O velório acontece nesta manhã, na cidade de Serra (ES). "Família e amigos, venho informar que o velório do nosso amor Iran será a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras", comunicou Iran, na legenda de uma foto do pai.
O ex-participante de A Fazenda (Record) compartilhou também uns versos de Chico Buarque, 80, sobre a efemeridade da vida. "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, sempre estamos!"