Adriana Esteves procura filho desaparecido em nova temporada de 'Os Outros 2'

Adriana Esteves e Thomas Aquino em 'Os Outros 2' procurando filho desaparecido Crédito: Globo / Estevam Avellar

A segunda temporada de "Os Outros" estreia no próximo dia 15 de agosto no Globoplay, e terá Adriana Esteves revivendo a elogiada personagem Cibele vivendo as agonias de uma mãe que procura o filho desaparecido.

A reportagem teve acesso a uma foto de uma das cenas. Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino) estão em busca do filho desaparecido, Marcinho (Antonio Haddad).

Ela tem convicção de que Sérgio (Eduardo Sterblitch) sabe o paradeiro do rapaz e o persegue na busca incansável pelo filho em vários momentos, inclusive na posse do vereador (foto em anexo). A contadora segue morando com Amâncio (Thomás Aquino) na casa do subúrbio onde Marcinho nasceu.

Lucas Paraízo, autor da série, explicou como a trama vai se movimentar nesta segunda leva de episódios, e falou sobre como a entrada da atriz Letícia Colin na produção irá mexer com tudo.

"Cibele e Marcinho são nossos grandes protagonistas. São o motor conceitual e narrativo da série. Estamos falando sempre sobre a relação de uma mãe com seu filho e seu amadurecimento", diz Paraízo.

"Ao redor deles outros personagens orbitam com suas tramas e outros conflitos ressignificam a história dos dois. Quando Raquel (Leticia Colin) entra na vida de Marcinho e Cibele, por exemplo, não haverá volta atrás, assim como foi e continuará sendo com a relação deles com Sérgio", adianta o autor.