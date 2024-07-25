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Série

Adriana Esteves procura filho desaparecido em nova temporada de 'Os Outros 2'

Nova temporada da série de sucesso da Globo estreia no próximo dia 15 de agosto no Globoplay, serviço de streaming da empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 08:59

Adriana Esteves e Thomas Aquino em 'Os Outros 2' procurando filho desaparecido
Adriana Esteves e Thomas Aquino em 'Os Outros 2' procurando filho desaparecido Crédito: Globo / Estevam Avellar
A segunda temporada de "Os Outros" estreia no próximo dia 15 de agosto no Globoplay, e terá Adriana Esteves revivendo a elogiada personagem Cibele vivendo as agonias de uma mãe que procura o filho desaparecido.
A reportagem teve acesso a uma foto de uma das cenas. Cibele (Adriana Esteves) e Amâncio (Thomás Aquino) estão em busca do filho desaparecido, Marcinho (Antonio Haddad).
Ela tem convicção de que Sérgio (Eduardo Sterblitch) sabe o paradeiro do rapaz e o persegue na busca incansável pelo filho em vários momentos, inclusive na posse do vereador (foto em anexo). A contadora segue morando com Amâncio (Thomás Aquino) na casa do subúrbio onde Marcinho nasceu.
Lucas Paraízo, autor da série, explicou como a trama vai se movimentar nesta segunda leva de episódios, e falou sobre como a entrada da atriz Letícia Colin na produção irá mexer com tudo.
"Cibele e Marcinho são nossos grandes protagonistas. São o motor conceitual e narrativo da série. Estamos falando sempre sobre a relação de uma mãe com seu filho e seu amadurecimento", diz Paraízo.
"Ao redor deles outros personagens orbitam com suas tramas e outros conflitos ressignificam a história dos dois. Quando Raquel (Leticia Colin) entra na vida de Marcinho e Cibele, por exemplo, não haverá volta atrás, assim como foi e continuará sendo com a relação deles com Sérgio", adianta o autor.
"Os Outros 2" foi aquecida pela exibição da primeira temporada em TV aberta. O último episódio, inclusive, irá ao ar nesta quinta (25), logo após "Renascer".

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