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Susto

Mamma Bruschetta sofre acidente em casa e é resgatada por bombeiros

Apresentadora agradeceu militares nas redes sociais após afirmar ter sofrido “susto” com queda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 09:18

Mamma Bruschetta sofre queda em casa e é resgatada por bombeiros
Mamma Bruschetta sofre queda em casa e é resgatada por bombeiros Crédito: Reprodução/Instagram/@MamamaBruschetta
Mamma Bruschetta, 74 anos, sofreu um acidente doméstico e foi socorrida por bombeiros nesta terça, 23.
"Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos", publicou no Instagram. Ela, porém, passa bem.
O tombo causou susto devido ao quadro de saúde recente de Mamma. Em junho, a apresentadora recebeu alta da UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após um quadro de pneumonia.
Mamma Bruschetta, 74 anos, recebeu alta da UTI nesta segunda, 17, e foi encaminhada para o quarto, afirmou a equipe do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. A causa foi uma broncoaspiração, quando conteúdo estomacal é aspirado pela boca.
Desde 2019, Mamma sofre com refluxos após um tratamento de câncer. O tumor maligno só foi descoberto quando Mamma, personagem do ator Luiz Henrique, fazia exames pré-preparatórios para uma cirurgia bariátrica. À época, a cirurgia foi considerada um sucesso pela equipe médica.

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