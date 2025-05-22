Dia do Pudim: veja receitas com leite em pó, café e até air fryer

O pudim, uma das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, tem uma data comemorativa para chamar de sua: 22 de maio.
Para comemorar o Dia Nacional do Pudim, HZ reuniu três receitas do doce: uma preparada com café, outra à base de leite em pó e uma terceira em que a versão clássica, de leite condensado, é preparada na air fryer. Confira abaixo.
Pudim de leite condensado na air fryer
Ingredientes:
- Calda:
- Meia xícara (chá) de açúcar
- Pudim:
- 1 caixinha ou lata de leite condensado (395g)
- 500ml de leite integral líquido
- 3 ovos
Modo de preparo:
- Calda: preaqueça sua air fryer a 160ºC. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até dourar. Adicione a água com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo ganhe textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.
- Pudim: em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite integral e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio. Coloque a forma do pudim em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) com água até a metade e deslize para dentro da air fryer. Ajuste o timer para 30 minutos e asse. Após esse tempo, verifique se o seu pudim está firme. Caso esteja mole no centro, ajuste o timer para cerca de 10 minutos. Retire a forma e deixe o pudim esfriar. Leve à geladeira por cerca de quatro horas. Desenforme e sirva.
Pudim de café
Ingredientes:
- Calda:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de água quente
- Pudim:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral
- 2 colheres (sopa) de café solúvel
- 3 ovos
Modo de preparo:
- Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
- Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.
Pudim de leite em pó
Ingredientes:
- 3 ovos
- 2 gemas
- Meia xícara (chá) de açúcar demerara
- 1 e meia xícara (chá) de leite em pó
- 2 xícaras (chá) de água
- Finalização: 2 colheres (sopa) de leite em pó
Modo de preparo:
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo.
- Despeje a mistura em uma forma com furo central (de 19 centímetros de diâmetro) untada com manteiga.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
- Depois de frio, leve para gelar por cerca de duas horas.
- Desenforme, polvilhe o leite em pó por cima do pudim e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.