Dia do Pudim: veja receitas com leite em pó, café e até air fryer

O pudim, uma das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, tem uma data comemorativa para chamar de sua: 22 de maio.

Para comemorar o Dia Nacional do Pudim, HZ reuniu três receitas do doce: uma preparada com café, outra à base de leite em pó e uma terceira em que a versão clássica, de leite condensado, é preparada na air fryer. Confira abaixo.