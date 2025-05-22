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Dia do Pudim: veja receitas com leite em pó, café e até air fryer

Confira três modos de preparo da famosa sobremesa e comemore o Dia Nacional do Pudim nesta quinta-feira (22/05)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 06:00

Pudim de leite condensado feito na air fryer
Pudim de leite condensado feito na air fryer Crédito: Nestlé
O pudim, uma das sobremesas mais apreciadas pelos brasileiros, tem uma data comemorativa para chamar de sua: 22 de maio.
Para comemorar o Dia Nacional do Pudim, HZ reuniu três receitas do doce: uma preparada com café, outra à base de leite em pó e uma terceira em que a versão clássica, de leite condensado, é preparada na air fryer. Confira abaixo.

Pudim de leite condensado na air fryer

Ingredientes:
  • Calda:
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • Pudim:
  • 1 caixinha ou lata de leite condensado (395g)
  • 500ml de leite integral líquido
  • 3 ovos
Modo de preparo:
  1. Calda: preaqueça sua air fryer a 160ºC. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até dourar. Adicione a água com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo ganhe textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.
  2. Pudim: em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite integral e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio. Coloque a forma do pudim em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) com água até a metade e deslize para dentro da air fryer. Ajuste o timer para 30 minutos e asse. Após esse tempo, verifique se o seu pudim está firme. Caso esteja mole no centro, ajuste o timer para cerca de 10 minutos. Retire a forma e deixe o pudim esfriar. Leve à geladeira por cerca de quatro horas. Desenforme e sirva.

Pudim de café

Ingredientes:
  • Calda:
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de água quente
  • Pudim:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de café solúvel
  • 3 ovos
Pudim de café
Pudim de café Crédito: Nestlé
Modo de preparo:
  1. Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
  2. Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.

Pudim de leite em pó

Ingredientes:
  • 3 ovos
  • 2 gemas
  • Meia xícara (chá) de açúcar demerara
  • 1 e meia xícara (chá) de leite em pó
  • 2 xícaras (chá) de água
  • Finalização: 2 colheres (sopa) de leite em pó
Pudim de leite em pó
Pudim de leite em pó Crédito: Nestlé
Modo de preparo:
  1. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo.
  2. Despeje a mistura em uma forma com furo central (de 19 centímetros de diâmetro) untada com manteiga.
  3. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
  4. Depois de frio, leve para gelar por cerca de duas horas.
  5. Desenforme, polvilhe o leite em pó por cima do pudim e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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