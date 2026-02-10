Famosos

Luciana Gimenez nega relação com Jeffrey Epstein após ter nome citado em documentos dos EUA

Apresentadora afirma nunca ter conhecido o bilionário e diz repudiar tentativas de associação a práticas ilícitas

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:46

Apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Instagram/@lucianagimenez

Luciana Gimenez se manifestou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (9) após ter o nome citado em documentos ligados ao caso Jeffrey Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A apresentadora afirmou que nunca conheceu o bilionário e negou qualquer tipo de relação com ele, encontrado morto em 10 de agosto de 2019, em sua cela no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. Acusado de conspiração e tráfico sexual, Epstein aguardava julgamento na prisão.

"Luciana Gimenez esclarece que nunca conheceu Jeffrey Epstein e jamais teve qualquer tipo de contato pessoal, profissional ou financeiro com ele", informou em nota publicada no Instagram. Ela também afirmou repudiar "de forma categórica qualquer tentativa de associar seu nome" a práticas ilícitas.

O nome da apresentadora passou a circular nas redes sociais após a divulgação de extratos bancários que integram os arquivos do caso. Em um dos documentos, identificado como "EFTA01299626.pdf", aparecem ao menos três transações próximas ao nome de Luciana, incluindo uma movimentação de US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual.

O maior valor citado, porém, estaria vinculado ao fundo Trust Haze, ligado ao próprio Epstein. Nos documentos divulgados, não há indicação de que o dinheiro tenha sido transferido diretamente da conta do empresário para a apresentadora.

Os nomes dos filhos de Luciana também aparecem em outros registros financeiros. Os documentos são datados de 2014, 2018 e 2019. A última movimentação ocorreu poucos meses antes da prisão de Epstein. A finalidade das transações não é detalhada nos arquivos tornados públicos.

Na nota, Luciana afirmou que procurou o Deutsche Bank Trust Company Americas, onde mantinha conta, para entender a origem da citação. Segundo informações preliminares do banco, o Departamento de Justiça teria solicitado registros financeiros de determinados períodos sem selecionar clientes específicos, o que explicaria a presença de diversos nomes nos documentos.

De acordo com a defesa da ex-contratada da Rede TV!, as movimentações citadas se referem a transferências internas entre contas da própria Luciana. O banco estaria reunindo documentos para comprovar a origem das operações.

Luciana afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e pediu cautela na divulgação das informações para evitar interpretações equivocadas.

Até o momento, não há indicação de acusação formal ou investigação contra a apresentadora.

Este vídeo pode te interessar