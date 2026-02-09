Transformação

Thaís Carla mostra novo corpo após perder 85 quilos

Thais Carla compartilhou com seguidores o resultado de sua cirurgia bariátrica.

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:37

"Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças", reforçou Thaís Carla na legenda da publicação sobre a perda de peso Crédito: Reprodução/Instagram @thaiscarla

Thais Carla compartilhou com seguidores o resultado de sua cirurgia bariátrica. A dançarina e influenciadora afirma ter perdido 85 quilos, chegando ao peso de 115.

Thais, de 34 anos, fez o método bypass, no qual o estômago é reduzido e o intestino delgado é desviado para limitar a ingestão e absorção de alimentos. Ela passou pelo procedimento em abril do ano passado e combinou o método com injeções de Mounjaro.

"Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim. Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças.

Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Significa não viver refém do medo, nem da vergonha, nem do olhar do outro", escreveu Thaís.

No ano passado, a dançarina e influenciadora enfrentou uma nova onda de julgamentos nas redes sociais. Referência no movimento body positive e conhecida por defender a aceitação corporal, ela passou a lidar com a reação de parte do público que a acusa de ter traído as bandeiras que sempre levantou.

Este vídeo pode te interessar