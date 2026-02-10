Gastronomia

Fígado: 5 receitas fáceis e saudáveis para o almoço

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para incluir na rotina

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:49

Fígado assado com cebola Crédito: Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock

Apesar de ainda dividir opiniões à mesa, o fígado segue sendo um dos alimentos mais nutritivos e acessíveis da alimentação brasileira. Rico em ferro, vitaminas do complexo B e proteínas de alta qualidade, ele fortalece a imunidade, ajuda a prevenir anemia e auxilia na construção muscular. Com novas abordagens culinárias e preparos mais leves, ele ainda tem ganhado espaço em refeições equilibradas e práticas para o dia a dia.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com fígado saudáveis e fáceis de fazer para você testar em casa. Confira!

1. Fígado assado com cebola

Ingredientes

600 g de fígado bovino cortado em fatias

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

3 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com alho, sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Em uma assadeira, distribua as rodelas de cebola formando uma camada no fundo e regue com parte do azeite de oliva. Coloque o fígado por cima e finalize com o restante do azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio, misture delicadamente e volte ao forno por mais 10 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Fígado grelhado com brócolis

Ingredientes

500 g de fígado em bifes finos

1 brócolis em floretes

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça metade do azeite de oliva e grelhe os bifes até dourarem por fora e permanecerem macios. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho e o brócolis com o restante do azeite de oliva, até o vegetal ficar verde-escuro e levemente crocante. Desligue o fogo e sirva o fígado acompanhado do brócolis salteado.

3. Almôndega de fígado

Ingredientes

400 g de fígado moído

1 ovo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fígado com o ovo, a aveia em flocos, o alho e os temperos até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Salada morna com fígado Crédito: Imagem: AleksNT | Shutterstock

4. Salada morna com fígado

Ingredientes

400 g de fígado cortado em pedaços

250 g de abóbora descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e fatiada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de páprica doce

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Mix de folhas (alface, rúcula, agrião)

10 tomates-cereja cortados ao meio

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a abóbora, mexendo de vez em quando, até que fique dourada por fora e macia por dentro. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourarem.

Em um recipiente à parte, tempere o fígado com sal e pimenta-do-reino. Disponha na panela e cozinhe até que fique suculento. Polvilhe com páprica defumada e transfira para um recipiente. Deixe o líquido que sobrou na panela reduzir um pouco e junte o suco de limão e o mel. Após, em uma saladeira, coloque o mix de folhas verdes, os tomates-cereja e a abóbora. Distribua os pedaços de fígado por cima e regue com o molho da frigideira. Sirva em seguida.

5. Hambúrguer de fígado

Ingredientes

500 g de fígado bovino

500 ml de leite

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, retire as partes rígidas do fígado. Disponha em um recipiente, coloque o leite e deixe o fígado de molho por 20 minutos. Após, corte o fígado em pedaços e bata em um liquidificador até formar uma massa homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a cebola, o alho, o ovo, a farinha de aveia, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa modelável. Pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar ambos os lados. Sirva em seguida.