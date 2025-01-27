5 receitas de chás para detoxificar rins e fígado

Chá de cavalinha, camomila e raiz de dente-de-leão Crédito: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Os rins e o fígado desempenham papéis fundamentais na detoxificação do organismo. Os rins filtram o sangue, eliminando toxinas e resíduos por meio da urina, enquanto o fígado metaboliza substâncias nocivas, transformando-as em compostos menos tóxicos ou elimináveis.

Para manter esses órgãos funcionando de forma eficiente, o consumo de chás com propriedades desintoxicantes pode ser um grande aliado. Veja a seguir!

Chá de cavalinha, camomila e raiz de dente-de-leão

Ingredientes:

1 colher (sopa) de cavalinha seca

1 colher (sopa) de flores de camomila

1 colher (sopa) de raiz de dente-de-leão picada

500 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione a cavalinha, a camomila e a raiz de dente-de-leão à água fervente. Reduza o fogo e deixe os ingredientes fervendo por cinco minutos. Retire do fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por mais cinco minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de limão, gengibre e hortelã com salsa

Ingredientes:

1 litro de água

Suco de 1 limão

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

10 folhas de hortelã

1 colher (sopa) de salsa picada

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione o gengibre ralado e as folhas de hortelã à água quente. Deixe ferver por dois minutos. Retire a panela do fogo, tampe e deixe o chá descansar por cinco minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão e a salsa, misturando bem. Sirva em seguida.

Chá de alho, cúrcuma, limão e mel

Ingredientes:

2 dentes de alho descascados e levemente amassados

1 colher (chá) de cúrcuma em pó

Suco de 1 limão

1 colher (sopa) de mel

500 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione os dentes de alho e a cúrcuma à água fervente. Reduza o fogo e deixe ferver por cinco minutos. Retire do fogo e deixe o chá descansar por três minutos. Coe e acrescente o suco de limão e o mel, misturando bem até que o mel esteja completamente dissolvido. Sirva em seguida.

Chá verde com hibisco, canela e cravo-da-índia Crédito: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock

Chá verde com hibisco, canela e cravo-da-índia

Ingredientes:

1 colher (sopa) de chá verde

1 colher (sopa) de flores de hibisco secas

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

500 ml de água

Modo de preparo:

Em fogo médio, aqueça a água em uma panela. Quando surgirem pequenas bolhas (antes de ferver), desligue o fogo para evitar que a água muito. Adicione o chá verde, as flores de hibisco, a canela e os cravos-da-índia. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por cinco a sete minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de erva-doce, alecrim, limão e salsa

Ingredientes:

1 colher (sopa) de sementes de erva-doce

1 ramo pequeno de alecrim fresco

Suco de 1/2 limão

1 colher (sopa) de salsa fresca picada

500 ml de água

Modo de preparo: