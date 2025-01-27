5 receitas de chás para detoxificar rins e fígado

Os rins e o fígado desempenham papéis fundamentais na detoxificação do organismo. Os rins filtram o sangue, eliminando toxinas e resíduos por meio da urina, enquanto o fígado metaboliza substâncias nocivas, transformando-as em compostos menos tóxicos ou elimináveis.
Para manter esses órgãos funcionando de forma eficiente, o consumo de chás com propriedades desintoxicantes pode ser um grande aliado. Veja a seguir!
Chá de cavalinha, camomila e raiz de dente-de-leão
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de cavalinha seca
- 1 colher (sopa) de flores de camomila
- 1 colher (sopa) de raiz de dente-de-leão picada
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione a cavalinha, a camomila e a raiz de dente-de-leão à água fervente. Reduza o fogo e deixe os ingredientes fervendo por cinco minutos. Retire do fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por mais cinco minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de limão, gengibre e hortelã com salsa
Ingredientes:
- 1 litro de água
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado
- 10 folhas de hortelã
- 1 colher (sopa) de salsa picada
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione o gengibre ralado e as folhas de hortelã à água quente. Deixe ferver por dois minutos. Retire a panela do fogo, tampe e deixe o chá descansar por cinco minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão e a salsa, misturando bem. Sirva em seguida.
Chá de alho, cúrcuma, limão e mel
Ingredientes:
- 2 dentes de alho descascados e levemente amassados
- 1 colher (chá) de cúrcuma em pó
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sopa) de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione os dentes de alho e a cúrcuma à água fervente. Reduza o fogo e deixe ferver por cinco minutos. Retire do fogo e deixe o chá descansar por três minutos. Coe e acrescente o suco de limão e o mel, misturando bem até que o mel esteja completamente dissolvido. Sirva em seguida.
Chá verde com hibisco, canela e cravo-da-índia
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de chá verde
- 1 colher (sopa) de flores de hibisco secas
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em fogo médio, aqueça a água em uma panela. Quando surgirem pequenas bolhas (antes de ferver), desligue o fogo para evitar que a água muito. Adicione o chá verde, as flores de hibisco, a canela e os cravos-da-índia. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por cinco a sete minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de erva-doce, alecrim, limão e salsa
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de sementes de erva-doce
- 1 ramo pequeno de alecrim fresco
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher (sopa) de salsa fresca picada
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Adicione as sementes de erva-doce e o alecrim à água fervente. Reduza o fogo e deixe ferver por cinco minutos. Retire a panela do fogo, adicione a salsa picada, tampe e deixe o chá em infusão por mais cinco minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.