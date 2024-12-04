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Gastronomia

5 chás para ajudar a eliminar gordura abdominal

Descubra opções naturais para incorporar no dia a dia e melhorar os resultados da dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 16:44

Chá de limão termogênico (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Chá de limão termogênico Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Nada como unir sabor e funcionalidade quando o assunto é cuidar do corpo. Os chás, conhecidos por suas propriedades terapêuticas, também podem ser fortes aliados na luta contra a gordura abdominal. Ingredientes como gengibre, canela, limão e muitos outros, possuem ativos que não só aceleram o metabolismo, mas também ajudam a combater a retenção de líquidos e melhoram a digestão.
Se você busca uma alternativa simples e natural para potencializar os resultados da sua dieta e atividade física, estas bebidas podem ser ótimas aliadas. A seguir, confira 5 receitas de chás para ajudar a eliminar gordura abdominal! Mas lembre-se: é sempre importante praticar atividades físicas e seguir uma alimentação saudável.

Chá de limão termogênico

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de água filtrada
  • 1 colher de sopa de folhas de chá verde
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1 fatia de limão para decorar
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 pitada de canela em pó
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo até atingir começar a ferver. Depois, adicione as folhas de chá-verde na água quente. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Após, acrescente o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Misture e sirva o chá em uma xícara, decore com uma fatia de limão e polvilhe uma pitada de canela.

Chá de frutas para ajudar a eliminar gordura abdominal

Ingredientes

  • 1 maçã média cortada em fatias finas (com casca)
  • 1 pêssego maduro cortado em pedaços
  • 1 tangerina descascada, separada em gomos e sem sementes
  • 1/2 xícara de chá de sementes de romã
  • 1 l de água filtrada
  • 1 pedaço de canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Quando atingir o ponto de fervura, adicione as fatias de maçã, os pedaços de pêssego e os gomos de tangerina. Misture levemente. Acrescente o pedaço de canela em pau e os cravos-da-índia e deixe a mistura ferver em fogo baixo por 8 minutos.
Após, adicione as sementes de romã na panela e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e coe o chá, retirando os pedaços de frutas e os temperos. Adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.

Chá de menta com canela

Ingredientes

  • 1 punhado de folhas frescas de menta
  • 1 pau de canela
  • 500 ml de água filtrada
  • Adoçante a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Assim que a água atingir o ponto de fervura, desligue o fogo. Coloque as folhas de menta e o pau de canela na água quente. Tampe a panela e deixe o chá descansar por aproximadamente 10 minutos. Coe o chá para remover as folhas de menta e o pau de canela. Sirva em seguida.
Chá de abacaxi com gengibre (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)
Chá de abacaxi com gengibre Crédito: Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock

Chá de abacaxi com gengibre

Ingredientes

  • 1 l de água
  • Cascas de 1 abacaxi 
  • 1 pedaço de gengibre fresco descascado e cortado em rodelas
  • 2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água para ferver. Quando começar a borbulhar, adicione as cascas do abacaxi e as rodelas de gengibre. Deixe os ingredientes fervendo em fogo médio por aproximadamente 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe a bebida para remover os pedaços de casca e gengibre. Adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de cavalinha com casca de laranja-amarga

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 1 colher de sopa de casca de laranja-amarga
  • 500 ml de água filtrada
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até atingir o ponto de fervura. Quando a água começar a ferver, desligue o fogo e adicione a cavalinha seca e as cascas de laranja-amarga. Mexa levemente para misturar os ingredientes. Tampe a panela e deixe o chá em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe o chá para remover os pedaços de cavalinha e de casca de laranja. Sirva quente ou deixe esfriar para consumir como chá gelado.

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