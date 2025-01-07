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3 chás gelados para ajudar a combater a retenção de líquido

Aprenda a preparar receitas diuréticas para se refrescar e aliviar o inchaço
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 16:39

Chá gelado de pêssego (Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock)
Chá gelado de pêssego Crédito: Dina Photo Stories | Shutterstock
A retenção de líquido no verão é causada principalmente pelo calor excessivo, que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação dificulta o retorno do sangue ao coração, favorecendo o acúmulo de líquidos nos tecidos, especialmente nas extremidades, como pés, tornozelos e mãos. Além disso, a desidratação, comum nesta estação devido à maior transpiração, pode levar o corpo a reter líquidos como uma forma de compensação.
Para aliviar este incômodo, além de procurar orientação médica, o consumo de chás com propriedades diuréticas é uma ótima alternativa, especialmente quando gelados. Além de auxiliar na eliminação de excesso de líquido, essas infusões proporcionam refrescância, sendo ideias para os dias quentes. Abaixo, confira algumas receitas!

Chá gelado de pêssego

Ingredientes:
  • 10 folhas de hortelã frescas
  • 4 xícaras de chá de água fervente
  • 2 pêssegos descascados e picados
  • 3 colheres de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e abafe por 6 minutos. Enquanto isso, com o auxílio de uma colher, amasse bem os pêssegos. Acrescente a fruta ao chá e o mel e misture. Leve à geladeira por 1 hora e 30 minutos. Sirva acompanhado das pedras de gelo.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã e fatias de pêssego.

Chá gelado de salsinha com limão

Ingredientes:
  • 500ml de água
  • 3 ramos de salsinha
  • 2 fatias de limão
  • Mel para adoçar
  • Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a salsinha e as fatias de limão e cubra com a água. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e abafe por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Leve à geladeira para gelar. Sirva acompanhado das pedras de gelo.
Chá gelado de hibisco com morango (Imagem: OksanaBgn | Shutterstock)
Chá gelado de hibisco com morango Crédito: OksanaBgn | Shutterstock

Chá gelado de hibisco com morango

Ingredientes:
  • 250ml de água
  • 1 xícara de chá de folhas secas de hibisco
  • 3 morangos fatiados
  • Suco de 1/2 limão
  • Xilitol para adoçar
  • Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de hibisco e abafe por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Após, adicione os morangos, o suco de limão e o xilitol. Mexa para incorporar. Sirva acompanhado das pedras de gelo.

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