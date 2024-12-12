5 chás para ajudar a combater a indigestão

Chá de cardamomo Crédito: Ermak Oksana | Shutterstock

Existem várias opções de chás que ajudam a aliviar os desconfortos causados pela indigestão, agindo de maneira natural e eficaz. Essas infusões possuem propriedades que estimulam a digestão, reduzem gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, muitas têm efeitos calmantes, promovendo o relaxamento do estômago e do trato digestivo.

Abaixo, veja cinco receitas de chás para ajudar a combater a indigestão!

Chá de cardamomo

Ingredientes:

3 vagens de cardamomo

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo:

Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em fogo baixo, ferva a água em um bule e adicione as vagens de cardamomo. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Coe o chá em uma xícara e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de boldo com alecrim

Ingredientes:

1 colher de chá de folhas secas de boldo

1 colher de chá de folhas secas de alecrim

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de boldo e alecrim. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.

Chá de erva-cidreira com hortelã

Ingredientes:

1 colher de sopa de folhas de erva-cidreira

1 colher de sopa de folhas de hortelã

250 ml de água.

Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de erva-cidreira e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de gengibre com limão Crédito: Narong Jhanwattana | Shutterstock

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

Suco de 1 limão-siciliano

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de capim-santo com hortelã

Ingredientes:

1 punhado de capim-santo fresco

5 folhas frescas de hortelã

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo: