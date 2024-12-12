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Saúde

5 chás para ajudar a combater a indigestão

Veja receitas de bebidas naturais para aliviar o desconforto digestivo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 16:45

Chá de cardamomo (Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock)
Chá de cardamomo Crédito: Ermak Oksana | Shutterstock
Existem várias opções de chás que ajudam a aliviar os desconfortos causados pela indigestão, agindo de maneira natural e eficaz. Essas infusões possuem propriedades que estimulam a digestão, reduzem gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, muitas têm efeitos calmantes, promovendo o relaxamento do estômago e do trato digestivo.
Abaixo, veja cinco receitas de chás para ajudar a combater a indigestão!

Chá de cardamomo

Ingredientes:

  • 3 vagens de cardamomo
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em fogo baixo, ferva a água em um bule e adicione as vagens de cardamomo. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Coe o chá em uma xícara e adoce com mel. Sirva em seguida.

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Chá de boldo com alecrim

Ingredientes:

  • 1 colher de chá de folhas secas de boldo
  • 1 colher de chá de folhas secas de alecrim
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de boldo e alecrim. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.

Chá de erva-cidreira com hortelã

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas de erva-cidreira
  • 1 colher de sopa de folhas de hortelã
  • 250 ml de água.
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de erva-cidreira e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.
Chá de gengibre com limão (Imagem: Narong Jhanwattana | Shutterstock)
Chá de gengibre com limão Crédito: Narong Jhanwattana | Shutterstock

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de capim-santo com hortelã

Ingredientes:

  • 1 punhado de capim-santo fresco
  • 5 folhas frescas de hortelã
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-santo e a hortelã na água quente. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

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