5 chás para ajudar a combater a indigestão

Existem várias opções de chás que ajudam a aliviar os desconfortos causados pela indigestão, agindo de maneira natural e eficaz. Essas infusões possuem propriedades que estimulam a digestão, reduzem gases e acalmam o sistema gastrointestinal. Além disso, muitas têm efeitos calmantes, promovendo o relaxamento do estômago e do trato digestivo.
Abaixo, veja cinco receitas de chás para ajudar a combater a indigestão!
Chá de cardamomo
Ingredientes:
- 3 vagens de cardamomo
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Quebre levemente as vagens de cardamomo com um pilão ou o fundo de uma colher para liberar o aroma e os óleos. Em fogo baixo, ferva a água em um bule e adicione as vagens de cardamomo. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Coe o chá em uma xícara e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de boldo com alecrim
Ingredientes:
- 1 colher de chá de folhas secas de boldo
- 1 colher de chá de folhas secas de alecrim
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de boldo e alecrim. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.
Chá de erva-cidreira com hortelã
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de folhas de erva-cidreira
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã
- 250 ml de água.
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de erva-cidreira e hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.
Chá de gengibre com limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
- Suco de 1 limão-siciliano
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de limão-siciliano. Tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.
Chá de capim-santo com hortelã
Ingredientes:
- 1 punhado de capim-santo fresco
- 5 folhas frescas de hortelã
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-santo e a hortelã na água quente. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.