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7 receitas de chás gelados que ajudam a emagrecer

Veja como preparar bebidas refrescantes, saudáveis e deliciosas para o verão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:44

Chá verde com maçã (Imagem: Ramil Gibadullin | Shutterstock)
Chá verde com maçã Crédito: Ramil Gibadullin | Shutterstock
O chá gelado é uma bebida deliciosa e ideal para ser consumida durante o verão. Ele é feito a partir de ingredientes, como ervas, infundidos em água quente e, em seguida, resfriados. Além do sabor agradável, oferece vários benefícios, que incluem hidratação, antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a melhorar a saúde e contribuem para o emagrecimento.
A seguir, confira cinco receitas de chá gelado!

Chá verde gelado com maçã

Ingredientes:

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de chá verde
  • 1 maçã cortada em rodelas
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, acrescente o chá-verde e a maçã, tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e leve o chá à geladeira até esfriar. Depois, coloque gelo e sirva-se.

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Chá branco gelado com manjericão

Ingredientes:

  • 5 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá branco
  • 5 folhas de manjericão
  • 5 cravos-da-índia
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 l de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e coloque todos os ingredientes, exceto o suco de laranja. Tampe a panela por 5 minutos. Depois, coe a bebida e leve à geladeira até gelar. Após, adicione o suco de laranja, o gelo e sirva a seguir.

Chá mate gelado com limão

Ingredientes:

  • 2 colheres de chá de folhas secas de erva-mate
  • Suco de 1/2 limão
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 150 ml de água fervente
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-mate. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Leve à geladeira para esfriar. Depois, coe e adicione a hortelã, o suco de limão e o gelo. Sirva em seguida.
Chá gelado de hibisco com canela (Imagem: AnnaNikitina84 | Shutterstock)
Chá gelado de hibisco com canela Crédito: AnnaNikitina84 | Shutterstock

Chá gelado de hibisco com canela

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de flores secas de hibisco
  • 1 canela em pau
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a canela. Tampe e deixe em infusão por 5-7 minutos. Coe, deixe esfriar e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Chá gelado de salsa

Ingredientes:

  • 1 ramo de salsa picado
  • 1 l de água
  • 1 limão-siciliano fatiado 
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água, as fatias de limão-siciliano e a salsa em uma panela. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Sirva com gelo em seguida.

Chá gelado de camomila com maçã e canela

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de camomila
  • 1/2 maçã fatiada
  • 1 canela em pau
  • Gelo a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila, a maçã e a canela. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, leve à geladeira para esfriar e sirva com o gelo.

Chá branco gelado com morango e hortelã

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de chá branco
  • 4 morangos picados
  • Folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio sem deixar ferver (cerca de 80 °C). Adicione o chá branco e a hortelã e deixe em infusão por 4-5 minutos. Coe, deixe esfriar, adicione os morangos e gelo. Sirva em seguida .

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