7 receitas de chás gelados que ajudam a emagrecer

Chá verde com maçã Crédito: Ramil Gibadullin | Shutterstock

O chá gelado é uma bebida deliciosa e ideal para ser consumida durante o verão. Ele é feito a partir de ingredientes, como ervas, infundidos em água quente e, em seguida, resfriados. Além do sabor agradável, oferece vários benefícios, que incluem hidratação, antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a melhorar a saúde e contribuem para o emagrecimento.

A seguir, confira cinco receitas de chá gelado!

Chá verde gelado com maçã

Ingredientes:

1 l de água

2 colheres de sopa de chá verde

1 maçã cortada em rodelas

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, acrescente o chá-verde e a maçã, tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e leve o chá à geladeira até esfriar. Depois, coloque gelo e sirva-se.

Chá branco gelado com manjericão

Ingredientes:

5 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá branco

5 folhas de manjericão

5 cravos-da-índia

Suco de 2 laranjas

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e coloque todos os ingredientes, exceto o suco de laranja. Tampe a panela por 5 minutos. Depois, coe a bebida e leve à geladeira até gelar. Após, adicione o suco de laranja, o gelo e sirva a seguir.

Chá mate gelado com limão

Ingredientes:

2 colheres de chá de folhas secas de erva-mate

Suco de 1/2 limão

Folhas de hortelã a gosto

150 ml de água fervente

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-mate. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Leve à geladeira para esfriar. Depois, coe e adicione a hortelã, o suco de limão e o gelo. Sirva em seguida.

Chá gelado de hibisco com canela Crédito: AnnaNikitina84 | Shutterstock

Chá gelado de hibisco com canela

Ingredientes:

500 ml de água

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

1 canela em pau

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a canela. Tampe e deixe em infusão por 5-7 minutos. Coe, deixe esfriar e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Chá gelado de salsa

Ingredientes:

1 ramo de salsa picado

1 l de água

1 limão-siciliano fatiado

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Coloque a água, as fatias de limão-siciliano e a salsa em uma panela. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Sirva com gelo em seguida.

Chá gelado de camomila com maçã e canela

Ingredientes:

500 ml de água

1 colher de sopa de camomila

1/2 maçã fatiada

1 canela em pau

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila, a maçã e a canela. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, leve à geladeira para esfriar e sirva com o gelo.

Chá branco gelado com morango e hortelã

Ingredientes:

500 ml de água

1 colher de sopa de chá branco

4 morangos picados

Folhas de hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo: