7 receitas de chás gelados que ajudam a emagrecer

O chá gelado é uma bebida deliciosa e ideal para ser consumida durante o verão. Ele é feito a partir de ingredientes, como ervas, infundidos em água quente e, em seguida, resfriados. Além do sabor agradável, oferece vários benefícios, que incluem hidratação, antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a melhorar a saúde e contribuem para o emagrecimento.
A seguir, confira cinco receitas de chá gelado!
Chá verde gelado com maçã
Ingredientes:
- 1 l de água
- 2 colheres de sopa de chá verde
- 1 maçã cortada em rodelas
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, acrescente o chá-verde e a maçã, tampe e deixe em infusão por 3 minutos. Coe e leve o chá à geladeira até esfriar. Depois, coloque gelo e sirva-se.
Chá branco gelado com manjericão
Ingredientes:
- 5 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá branco
- 5 folhas de manjericão
- 5 cravos-da-índia
- Suco de 2 laranjas
- 1 l de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e coloque todos os ingredientes, exceto o suco de laranja. Tampe a panela por 5 minutos. Depois, coe a bebida e leve à geladeira até gelar. Após, adicione o suco de laranja, o gelo e sirva a seguir.
Chá mate gelado com limão
Ingredientes:
- 2 colheres de chá de folhas secas de erva-mate
- Suco de 1/2 limão
- Folhas de hortelã a gosto
- 150 ml de água fervente
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-mate. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Leve à geladeira para esfriar. Depois, coe e adicione a hortelã, o suco de limão e o gelo. Sirva em seguida.
Chá gelado de hibisco com canela
Ingredientes:
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de flores secas de hibisco
- 1 canela em pau
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a canela. Tampe e deixe em infusão por 5-7 minutos. Coe, deixe esfriar e adicione o gelo. Sirva em seguida.
Chá gelado de salsa
Ingredientes:
- 1 ramo de salsa picado
- 1 l de água
- 1 limão-siciliano fatiado
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Coloque a água, as fatias de limão-siciliano e a salsa em uma panela. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Sirva com gelo em seguida.
Chá gelado de camomila com maçã e canela
Ingredientes:
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de camomila
- 1/2 maçã fatiada
- 1 canela em pau
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a camomila, a maçã e a canela. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, leve à geladeira para esfriar e sirva com o gelo.
Chá branco gelado com morango e hortelã
Ingredientes:
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de chá branco
- 4 morangos picados
- Folhas de hortelã e gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio sem deixar ferver (cerca de 80 °C). Adicione o chá branco e a hortelã e deixe em infusão por 4-5 minutos. Coe, deixe esfriar, adicione os morangos e gelo. Sirva em seguida .