Ana Castela e Zé Neto e Cristiano farão show gratuito no ES; veja detalhes

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:53
A cidade de Baixo Guandu já confirmou as datas da festa em comemoração aos seus 91 anos de emancipação política. De acordo com publicações nas redes sociais oficiais do município, o evento gratuito acontece entre os dias 10 e 12 de abril e terá como uma das principais atrações a dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora Ana Castela.
De acordo com o Diário Oficial do município, a artista se apresenta no domingo, dia 12 de abril, com show marcado para às 23h. Já a apresentação de Zé Neto & Cristiano será na sexta-feira, dia 10 de abril, abrindo a programação musical do evento. A entrada será solidária em todos os dias, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Outras atrações que irão compor os três dias de festa ainda não foram divulgadas e devem ser anunciadas ao longo das próximas semanas. Tradicional no calendário cultural da cidade, o aniversário de Baixo Guandu costuma reunir moradores e visitantes da região, com shows nacionais, programação cultural e ações de caráter social.
A expectativa é que a edição de 2026 movimente a cidade e atraia um grande público, impulsionada por nomes que estão entre os mais populares do sertanejo nacional na atualidade.
