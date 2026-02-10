Música

Ana Castela e Zé Neto e Cristiano farão show gratuito no ES; veja detalhes

Festa no interior do Estado terá três dias de programação musical, atrações nacionais e arrecadação de alimentos para instituições locais

Aline Almeida Reporter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:53

Ana Castela e Zé Neto & Cristiano farão show gratuito no ES; Saiba como participar Crédito: Monique Janutt / Alisson Demetrio

A cidade de Baixo Guandu já confirmou as datas da festa em comemoração aos seus 91 anos de emancipação política. De acordo com publicações nas redes sociais oficiais do município, o evento gratuito acontece entre os dias 10 e 12 de abril e terá como uma das principais atrações a dupla Zé Neto & Cristiano e a cantora Ana Castela.

De acordo com o Diário Oficial do município, a artista se apresenta no domingo, dia 12 de abril, com show marcado para às 23h. Já a apresentação de Zé Neto & Cristiano será na sexta-feira, dia 10 de abril, abrindo a programação musical do evento. A entrada será solidária em todos os dias, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Outras atrações que irão compor os três dias de festa ainda não foram divulgadas e devem ser anunciadas ao longo das próximas semanas. Tradicional no calendário cultural da cidade, o aniversário de Baixo Guandu costuma reunir moradores e visitantes da região, com shows nacionais, programação cultural e ações de caráter social.

A expectativa é que a edição de 2026 movimente a cidade e atraia um grande público, impulsionada por nomes que estão entre os mais populares do sertanejo nacional na atualidade.

Serviço

Aniversário de 91 anos de Baixo Guandu

Data: 10, 11 e 12 de abril

10, 11 e 12 de abril Local: Baixo Guandu

Baixo Guandu Entrada: 1 quilo de alimento não perecível (todos os dias)

1 quilo de alimento não perecível (todos os dias) Shows confirmados: Sexta-feira (10/04): Zé Neto & Cristiano / Domingo (12/04), às 23h: Ana Castela

Sexta-feira (10/04): Zé Neto & Cristiano / Domingo (12/04), às 23h: Ana Castela Outras atrações ainda serão divulgadas.

