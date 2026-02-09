Editorias do Site
Redes Sociais

Claudia Leitte interrompe show após xingamentos em bloco de João Pessoa: 'Quero respeito'

A cantora Claudia Leitte tomou atitude após ser alvo de gestos obscenos no desfile Virgens de Tambaú

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:57

Claudia Leitte
Claudia Leitte Crédito: Rafaela Araujo/Folhapress

O desfile do bloco Virgens de Tambaú, um dos mais tradicionais do Carnaval de João Pessoa, terminou em confusão no domingo (8) após Claudia Leitte reagir a ofensas vindas de um camarote montado na Avenida Epitácio Pessoa.

A cantora interrompeu a apresentação para repreender foliões que mostravam o dedo do meio enquanto o trio passava.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram um homem xingando e fazendo sinais ofensivos à artista. Do alto do trio elétrico, Claudia parou o show e pediu respeito ao público, afirmando que divergências não justificam ataques pessoais.

"A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele tá fazendo não. Quero respeito", disse a cantora ao microfone. Em seguida, completou: "Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem", enquanto um dos homens seguia gesticulando em direção ao trio.

A situação escalou rapidamente. Fãs de Claudia que também estavam no camarote reagiram às provocações e partiram para agressões físicas contra os dois homens, o que provocou tumulto no espaço reservado.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

Imagem - Claudia Leitte passa recado 'evangélico' aos gays e gera nova polêmica

Claudia Leitte passa recado 'evangélico' aos gays e gera nova polêmica

Imagem - Daniela Mercury manda recado para Claudia Leitte após polêmica: 'Arte não é religião'

Daniela Mercury manda recado para Claudia Leitte após polêmica: 'Arte não é religião'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Inscrições abertas para curso de mediação cultural no Cais das Artes

Inscrições abertas para curso de mediação cultural no Cais das Artes
Imagem - Casamento durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; saiba a história

Casamento durante show de Bad Bunny no Super Bowl foi real; saiba a história
Imagem - 4 receitas de lanches salgados ricos em proteínas para o café da tarde

4 receitas de lanches salgados ricos em proteínas para o café da tarde