Famosos

Claudia Leitte interrompe show após xingamentos em bloco de João Pessoa: 'Quero respeito'

A cantora Claudia Leitte tomou atitude após ser alvo de gestos obscenos no desfile Virgens de Tambaú

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:57

Claudia Leitte Crédito: Rafaela Araujo/Folhapress

O desfile do bloco Virgens de Tambaú, um dos mais tradicionais do Carnaval de João Pessoa, terminou em confusão no domingo (8) após Claudia Leitte reagir a ofensas vindas de um camarote montado na Avenida Epitácio Pessoa.

A cantora interrompeu a apresentação para repreender foliões que mostravam o dedo do meio enquanto o trio passava.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram um homem xingando e fazendo sinais ofensivos à artista. Do alto do trio elétrico, Claudia parou o show e pediu respeito ao público, afirmando que divergências não justificam ataques pessoais.

"A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele tá fazendo não. Quero respeito", disse a cantora ao microfone. Em seguida, completou: "Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem", enquanto um dos homens seguia gesticulando em direção ao trio.

A situação escalou rapidamente. Fãs de Claudia que também estavam no camarote reagiram às provocações e partiram para agressões físicas contra os dois homens, o que provocou tumulto no espaço reservado.

Este vídeo pode te interessar