Claudia Leitte explica por que continua no Carnaval após virar evangélica

Cantora falou sobre críticas que recebe na internet

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09:24

Claudia Leitte no podcast Flow
Claudia Leitte no podcast Flow Crédito: Reprodução/YouTube/Flow

Claudia Leitte explicou, em entrevista ao podcast Flow, por que decidiu continuar cantando em festas de Carnaval mesmo após sua conversão religiosa. Nesta quinta (25), a cantora disse que se questiona o tempo todo sobre o assunto.

No entanto, ela diz não ter pudor em trabalhar com o Carnaval. Outros nomes que se converteram para a religião evangélica seguiram normalmente. Ela citou o cantor Xanddy e a ex-dançarina Carla Perez.

"Já existiu uma contradição na minha cabeça. É um questionamento massa pra si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé. Xanddy é cristão", explicou.

"É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Me questiono o tempo todo. Carla Perez também é cristã, tem uma galera que se converteu ao cristianismo", afirmou.

Claudia Leitte também pontuou que não gosta de falar muito sobre o assunto. Segundo ela, se existe a impressão de que sua fé é menor que a de outras pessoas, o que ela jura não ser verdade.

"Minha relação é com Jesus. Ele não é só o Cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Eu amo o próximo. Quando estou lá em cima [do trio], eu amo aquela galera. A doutrina e os dogmas são das pessoas. Eu já tenho essa consciência", completou Claudia Leitte.

