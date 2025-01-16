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Sem polêmica

Daniela Mercury manda recado para Claudia Leitte após polêmica: 'Arte não é religião'

Daniela Mercury mandou uma mensagem para Claudia Leitte sobre a polêmica envolvendo a cantora por tirar o nome da orixá "Iemanjá" da música Caranguejo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 17:36

Daniela Mercury manda recado para Claudia Leitte após polêmica: 'Arte não é religião'
Daniela Mercury manda recado para Claudia Leitte após polêmica Crédito: Instagram/ @danielamercury | Reprodução/Instagram @claudialeitte
Daniela Mercury mandou uma mensagem para Claudia Leitte sobre a polêmica envolvendo a cantora por tirar o nome da orixá "Iemanjá" da música Caranguejo e substituir por "Yeshua", nome de Jesus em algumas religiões cristãs.
"Arte não é religião, arte é arte [...] Mesmo que não seja da religião, você poderia cantar sem problema porque você é uma artista, não está pregando ali em cima do trio e nem em cima do palco [...] talvez fazer algumas escolhas, escolher músicas que falem de outros temas", disse Mercury em entrevista ao portal PSNotícias.
A cantora fez questão de destacar que é amiga de Leitte e que a cantora poderia explicar porque sente a necessidade de fazer a troca dos nomes na letra.
"Eu não gosto de polêmicas ou de linchamentos públicos, nem de colocar ninguém nesse tribunal da internet, que discute as coisas com muita superficialidade", acrescentou a cantora.

Denúncia ao MP-BA e declarações

A denúncia de modificação da letra da música Caranguejo veio à tona após apresentações da cantora em Salvador e Recife. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou que a cantora apresente esclarecimentos sobre a substituição. Procurada pelo Estadão, a equipe da cantora não havia se pronunciado sobre o caso até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
A promotora Lívia Sant'Anna Vaz, responsável pela investigação, agendou uma audiência pública para o dia 27 de janeiro, às 14h, no auditório da sede do MP-BA, no bairro de Nazaré, em Salvador. Além disso, os compositores da música Caranguejo também serão ouvidos para fornecer mais detalhes sobre o contexto da obra e sua modificação.
Antes do seu show no Festival Virada Salvador, em dezembro de 2024, Claudia Leitte comentou publicamente sobre o caso pela primeira vez. "Esse assunto [racismo] é muito sério e deve ser discutido com profundidade, não de forma superficial", afirmou.

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