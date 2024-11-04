Bailarina de Claudia Leitte teve parada cardíaca em ensaio

Claudia Leitte e a bailarina Isabella Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Isabella Oliveira, bailarina da cantora Claudia Leitte, 44, morreu aos 21 anos.

No domingo (4), a jovem teve uma parada cardíaca durante um ensaio de dança. As informações foram dadas pelo namorado dela, Gabriel Genain, por meio das redes sociais.

O atleta vivia há seis meses com ela e contou que Isabella tinha insuficiência cardíaca e era diagnosticada com lúpus, doença inflamatória, crônica e de origem autoimune. "Por uma eventualidade e infelicidade, ela veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança, algo que ela entregava alma e coração para realizar, onde depositava todo seu amor".

Após a parada cardíaca, a dançarina foi levada para um hospital, mas não resistiu. "Os médicos fizeram o possível para reverter o quadro, mas infelizmente não conseguiram. Peço a todos que botem a mão na consciência e que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam! Obrigado pela atenção".

Claudia Leitte também prestou uma homenagem para a jovem, que integrava o seu balé. "Ainda não me recompus. Acabei de saber que minha bailarina, Bella, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de 'Intemporal', onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo. Uma menina de 21 anos. Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações".

Gabriel escreveu uma carta aberta à namorada. Leia na íntegra abaixo. "Minha carta aberta para você, minha Bella companheira! Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a única culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um último beijo e não ter tido mais tempo com você! Saiba que você foi muito amada por mim, minha família e todos que te cercavam, você era e sempre vai ser LUZ por onde passar".