Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • MP da Bahia recebe denúncia contra Claudia Leitte; cantora retirou nome de orixá de música
Religião

MP da Bahia recebe denúncia contra Claudia Leitte; cantora retirou nome de orixá de música

Cantora cantou a música Caranguejo e trocou a palavra Iemanjá por Yeshua e levantou polêmica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 13:27

Cantora Claudia Leitte
Cantora Claudia Leitte Crédito: Instagram/@claudialeitte
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de racismo religioso contra a cantora Claudia Leitte.
No último sábado, 14, ela se apresentou, no Candyall Guetho Square, em Salvador, reaberto por Carlinhos Brown recentemente para celebrar os 40 anos da Axé Music.
Na apresentação, Claudia Leitte cantou a música Caranguejo e trocou a palavra Iemanjá por Yeshua, que, em algumas religiões cristãs é considerado o nome original de Jesus. Evangélica desde 2014, Claudia cantou "Eu canto meu Rei Yeshua" no lugar de "Saudando a rainha Iemanjá".

Veja Também

Claudia Leitte muda letra de 'Caranguejo' para não citar Iemanjá

A denúncia foi feita pela yalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) e será analisada pela promotora Lívia SantAnna Vaz.
O Estadão teve acesso à denúncia. O Idafro e a yalorixá argumentam que essa alteração descontextualiza a música e demonstra desprezo e hostilidade por religiões afro-brasileiras, configurando discriminação.
Eles ressaltam que a Festa de Iemanjá, retratada na música, e a própria figura da Orixá são patrimônios culturais protegidos por lei, e que a ação da cantora pode ser considerada um ataque a esses bens.
Ao Estadão, o advogado Hédio Silva Jr., do Idafro, disse que ingressa ainda nesta quinta-feira, 19, com uma interpelação criminal que vai ser feita em nome da mãe Jaciara.
Em nota enviada ao portal iBahia, o MP-BA confirmou que abriu inquérito civil para apurar os fatos noticiados.
De acordo com a nota, o que o MP-BA vai investigar é se houve racismo religioso "consistente na violação de bem cultural e de direitos das comunidades religiosas de matriz africana, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal".
O Estadão enviou e-mail à assessoria de imprensa de Claudia Leitte e aguarda.

Veja Também

Bailarina de Claudia Leitte teve parada cardíaca em ensaio

Claudia Leitte lança música e é acusada de plágio por fãs de cantora independente

Claudia Leitte diz que sexo melhorou após os 40 anos e que não vive sem o marido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Claudia Leitte Famosos Música Axé
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados