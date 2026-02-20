Veja o trailer

'Toy Story 5' ganha trailer com crianças viciadas em telas

Animação será lançada nos cinemas no dia 18 de junho deste ano

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:19

"Toy Story 5" ganha primeiro trailer oficial da Pixar Crédito: Reprodução / Disney

Toy Story 5 acaba de ter seu trailer divulgado. Agora com um novo vilão e o retorno de personagens queridos, o novo filme da franquia estreia em 18 de junho.

A história, centrada em Jessie, traz um desafio bastante atual e representativo da sociedade moderna. Quando Bonnie, a dona dos brinquedos, ganha um tablet de presente, a criança se vê em meio ao vício em telas e abandona seus amigos antigos.

Para reconquistar seu amor, o grupo de brinquedos se une contra o vilão. Para isso, o filme se apoia na nostalgia e traz Woody e Buzz de volta à história, além de Rex, Garfinho e o Sr. e a Sra. Cabeça de Batata. Veja o trailer:

Em 1995, o longa original foi lançado e tornou-se um dos maiores clássicos da Walt Disney Company. Anos mais tarde, a franquia chegou a 4 filmes, o último lançado em 2019.

