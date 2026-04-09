Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema Crédito: Reprodução Instagram @yasminbrunet

A modelo Yasmin Brunet compartilhou nesta quarta-feira (8) imagens do corpo durante o tratamento contra o lipedema. A ex-BBB mostrou comparações de diferentes fases do processo e afirma ter perdido 25 kg ao longo do acompanhamento médico.

Nos vídeos, Yasmin exibiu imagens de quando, segundo ela, a condição estava mais inflamada. "Olha como eu estava completamente com o meu lipedema inflamado, com 25 quilos a mais do que eu estou agora", disse.

Em seguida, mostrou etapas posteriores do tratamento e relatou que houve piora temporária após voltar a consumir glúten. "Sou humana, cometi erros e voltei a comer glúten -aqui deu uma pioradinha de novo", explicou, mencionando o chamado "efeito garrote" nas pernas.