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Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Condição é caracterizada por acúmulo anormal de gordura nas pernas com dor e inflamação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 12:09

Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema Crédito: Reprodução Instagram @yasminbrunet
A modelo Yasmin Brunet compartilhou nesta quarta-feira (8) imagens do corpo durante o tratamento contra o lipedema. A ex-BBB mostrou comparações de diferentes fases do processo e afirma ter perdido 25 kg ao longo do acompanhamento médico.
Nos vídeos, Yasmin exibiu imagens de quando, segundo ela, a condição estava mais inflamada. "Olha como eu estava completamente com o meu lipedema inflamado, com 25 quilos a mais do que eu estou agora", disse.
Em seguida, mostrou etapas posteriores do tratamento e relatou que houve piora temporária após voltar a consumir glúten. "Sou humana, cometi erros e voltei a comer glúten -aqui deu uma pioradinha de novo", explicou, mencionando o chamado "efeito garrote" nas pernas.
O lipedema é uma condição caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura, geralmente nas pernas, associado a dor e inflamação. Yasmin relatou que iniciou mudanças no estilo de vida em 2024, após sua participação no reality show, e segue em acompanhamento médico para controle do quadro.

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