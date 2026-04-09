Justiça condena homem acusado de dar golpe no ator Marcos Oliveira, o Beiçola; entenda

Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família' Crédito: Reprodução/Instagram/@marcosoliveiraator

A Justiça do Rio de Janeiro condenou e manteve preso o homem acusado de aplicar um golpe financeiro contra o ator Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família".

O que aconteceu

A 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu (RJ) definiu a sentença em março deste ano, segundo condenação do TJRJ obtida por Splash. O investigado, Filipe Macedo Peres, cumpria prisão preventiva e teve a condenação mantida pela Justiça fluminense.

O réu foi condenado por estelionato contra uma pessoa idosa — processo diferente ao que foi aberto pela defesa do ator Marcos Oliveira. Ele e uma comparsa enganaram a vítima para contratar um empréstimo consignado de R$ 22.552,72, transferindo parte do valor para a mãe do acusado.

A decisão judicial aponta uso de fraude para obter vantagem ilícita. A condenação atual fortalece o processo movido pelo próprio Marcos Oliveira, que ainda tramita na Justiça contra o mesmo suspeito, segundo a advogada Rose Scalco, amiga e responsável pelo ator que vive no Retiro dos Artistas.

Golpe contra o ator

Filipe Macedo Peres se aproximou de Marcos Oliveira em 2022, segundo a defesa. O suspeito ofereceu ajuda para administrar as redes sociais do artista, que se recuperava de uma cirurgia e tinha pouca familiaridade com ferramentas digitais.

O homem obteve acesso às senhas e às contas bancárias do ator. A ação resultou em graves prejuízos financeiros para o artista, que denunciou o caso às autoridades na época.

Alívio para a defesa

A defesa de Marcos Oliveira avalia a condenação como um alívio. "A informação procede. Ele estava preso preventivamente e agora saiu a sentença com a condenação e manutenção da prisão", afirma a advogada Rose Scalco.