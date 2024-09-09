Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcos Oliveira, o Beiçola, passa mal e é internado: 'Cateterismo de emergência'
Saúde

Marcos Oliveira, o Beiçola, passa mal e é internado: 'Cateterismo de emergência'

Ator usou as redes sociais para avisar que 'coração não está legal'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 14:40

Marcos Oliveira (Beiçola)
Marcos Oliveira (Beiçola) Crédito: Reprodução/Instagram/@beicola_fa_clube
Marcos Oliveira, 68, o Beiçola de "A Grande Família", vai passar por um cateterismo de emergência.
O ator passou mal na manhã dessa segunda (9), foi atendido na emergência e informado que precisará de um cateterismo de emergência. "Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não tá legal", disse em post no Instagram.
Marcos ressaltou que conseguiu ir à emergência graças ao plano de saúde que Tatá Werneck paga para ele. "Cuidem da saúde de vocês; esse é o bem mais precioso que temos".
"Espero conseguir voltar pra casa até amanhã de manhã, pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida pra elas."

Veja Também

Modelo de site adulto salva ator de Beiçola, de 'A Grande Família', de despejo

Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo

Nova novela das 9, ‘Mania de Você’ estreia nesta segunda (9) na TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas
Imagem de destaque
Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas
Imagem de destaque
Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados