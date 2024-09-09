Marcos Oliveira, o Beiçola, passa mal e é internado: 'Cateterismo de emergência'

Marcos Oliveira (Beiçola) Crédito: Reprodução/Instagram/@beicola_fa_clube

Marcos Oliveira, 68, o Beiçola de "A Grande Família", vai passar por um cateterismo de emergência.

O ator passou mal na manhã dessa segunda (9), foi atendido na emergência e informado que precisará de um cateterismo de emergência. "Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não tá legal", disse em post no Instagram.

Marcos ressaltou que conseguiu ir à emergência graças ao plano de saúde que Tatá Werneck paga para ele. "Cuidem da saúde de vocês; esse é o bem mais precioso que temos".