Nova novela das 9, ‘Mania de Você’ estreia nesta segunda (9) na TV Gazeta

Elenco da nova novela das 21h, "Mania de Você" Crédito: Globo/ Manoella Mello

A nova novela das 9, Mania de Você, estreia nesta segunda-feira (9) na tela da TV Gazeta. Escrita por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, a trama, estrelada pelo ator capixaba Chay Suede, promete prender a atenção do início ao fim. Será uma história cheia de reviravoltas, transformações e novos começos.

“Essa é uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. É uma história sobre temas universais, como amor e poder”, define João Emanuel Carneiro, que também é o autor de sucessos como Avenida Brasil.

Em Mania de Você, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) compartilham uma paixão pela culinária, misturando seus gostos e sabores em uma receita cheia de amizade e rivalidade. Por acaso, elas se encontram e, junto com seus namorados, Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes), vão viver uma jornada onde cada encontro pode trazer transformações inesperadas. No caminho de Viola e Luma, pessoas com intenções duvidosas, como Molina (Rodrigo Lombardi), Mércia (Adriana Esteves) e Mavi, podem levar a história por caminhos surpreendentes.

Propositalmente, os cenários que denotam leveza, tranquilidade e paz, contidas nas belezas naturais das praias de Angra dos Reis, bem como a gastronomia que traz uma sensação de conforto e prazer, servem como contrapontos à atmosfera das personagens que lidam com sentimentos absolutamente opostos.

“Tentamos traduzir isso em belas imagens, em closes que 'falam', na trilha sonora e nas diferentes áreas da produção que vão conduzir quem acompanha a história a esse universo”, declara o diretor artístico Carlos Araujo.

Um quarteto, muitas disputas e descobertas

Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) se tornam grandes amigas e rivais. A amizade e disputa começam quando Viola se muda para o litoral com seu namorado Mavi (Chay Suede), que aceita um emprego na Ilha do Corvo oferecido pelo milionário Molina (Rodrigo Lombardi). O que Mavi ainda não sabe é que Molina é seu pai biológico.

Luma (Agatha Moreira), criada por Molina (Rodrigo Lombardi) como sua filha, cresceu em Angra dos Reis, onde namora Rudá (Nicolas Prattes) desde a adolescência. Ela é apaixonada por culinária e voltou da França, onde abandonou um curso de gastronomia, para se dedicar à culinária brasileira e aos pratos caiçaras. Para isso, montou uma cozinha profissional na mansão da família, que herdou da mãe e é administrada por Molina.

Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira) em Mania de Você Crédito: Divulgação/Globo

Quando Viola (Gabz) chega à ilha, Luma a vê como a amiga ideal para tornar suas aventuras culinárias tão emocionantes quanto seus momentos com Rudá. No entanto, a alegria de Luma é curta. Um encontro inesperado entre Viola e Rudá faz com que os sentimentos e desejos de todos mudem, começando uma batalha entre razão e emoção, amor e poder.

“Basicamente, a história é feita pelos quatro personagens: dois são heróis clássicos – Rudá e Viola – e dois são anti-heróis nada clássicos e apaixonantes – Mavi e Luma. E, de certa maneira, os quatro podem angariar nossos votos e nossa simpatia, por razões diferentes. Vai ser uma torcida muito dividida entre eles”, comenta João Emanuel Carneiro.