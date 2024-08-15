'Mania De Você': Agatha Moreira surpreende com corte de cabelo radical

A atriz compartilhou seu corte de cabelo para a personagem que viverá em Mania De Você, novela que estreia em 9 de setembro.
Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 10:19

Agatha Moreira
Agatha Moreira mostrou seu corte de cabelo Crédito: Reprodução @Agathamoreira
Agatha Moreira compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 14, seu corte de cabelo para a personagem que viverá em Mania De Você, telenovela da faixa das 21h na Rede Globo, que estreia em 9 de setembro.
Na legenda, a atriz escreveu sobre a personagem que fará, Luma: "Vem aí, Luma 2.0. Estou muito animada para dividir mais dessa história com vocês. 'Tá chegando, tá chegando". No vídeo, ela aparece dublando a frase: "Se eu não tiver coragem para cortar um cabelo que cresce, eu vou ter coragem para que nessa vida?".
O visagista e cabeleireiro Tiago Parente, responsável pelo corte, também cuida dos cabelos de outras celebridades, como Juliana Paes, Yasmin Brunet, Bruna Marquezine e Nathalia Dill.

Luma em 'Mania de Você'

Luma é uma das protagonistas do folhetim Mania de Você, criado e escrito por João Emanuel Carneiro e sob direção artística de Carlos Araújo. A personagem contracena com Viola (Gabz), em uma amizade entre duas mulheres que nasceram no mesmo dia, mas que se unem anos mais tarde, por meio de coincidências da vida.
Gabz e Agatha contracenam também com Chay Suede, que interpreta Mavi, e Nicolas Prattes, que dá vida para Rudá. Confira mais sobre Mania de Você aqui.

