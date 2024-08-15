Zezé di Camargo fala sobre parceria com Luciano e traça 'novo horizonte'

O cantor Zezé Di Camargo Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Zezé di Camargo, 61, repercutiu o futuro da dupla com o irmão, Luciano, 51, em meio aos rumores de crise na relação pessoal e profissional entre os dois.

Zezé afirmou que sua parceria com Luciano é "ótima" e "intocável". "A relação minha de irmão com o Luciano é intocável, não tem ninguém que vai interferir nisso", iniciou o sertanejo durante participação no podcast do André Piunti.

Entretanto, ele admitiu que os dois buscaram "novos horizontes" para suas carreiras. Apesar de ainda se apresentarem em dupla, Zezé contou que a iniciativa de lançar projetos solo partiu do próprio Luciano durante a pandemia de covid-19, quando ele decidiu produzir um disco de música gospel.

"Chega um momento na sua vida em que você tem que olhar novos horizontes e, na verdade, isso partiu até do Luciano. Eu estava em Goiânia na época da pandemia, nós tínhamos programado de gravar nosso DVD com convidados em comemoraão pelos 30 anos da dupla, mas cancelamos tudo. Fui para fazenda e tive a ideia de, para a dupla não ficar parada, fazer uma websérie com outros artistas. Mas aí alguém chegou em mim e falou 'seu irmão está fazendo um disco sozinho, um disco gospel que é um sonho dele'", explicou Zezé di Camargo.

Zezé destacou que essa iniciativa tomada pelo irmão acendeu um alerta e ele passou a produzir trabalho solo "para se precaver". "Eu liguei o pisca alerta para também fazer um produto meu sozinho, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Sei lá se o meu irmão virou evangélico super fiel e quer cantar só música evangélica... Eu tinha que ficar preparado para não ficar sozinho, desavisado."