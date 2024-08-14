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Televisão

'Estrela da Casa' estreia na Globo já com primeira prova de resistência

ovo reality show musical mistura o confinamento com provas musicais, é apresentado por Ana Clara e terá episódios diários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 11:21

Estrela da Casa começou nesta terça-feira (13) com prova de resistência
Estrela da Casa começou nesta terça-feira (13) com prova de resistência Crédito: Reprodução/TV Globo
O programa Estrela da Casa estreou na Globo no período da noite da terça-feira, 13, já com sua primeira prova de resistência. Nela, os 14 competidores, chamados de roadies, competem pela imunidade da semana, além de um prêmio em dinheiro.
O primeiro participante a deixar a prova foi Califfa - ainda na primeira hora.
O novo reality show musical mistura o confinamento com provas musicais, é apresentado por Ana Clara e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico.
Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.
Como é a primeira prova de resistência do 'Estrela da Casa'
Os competidores entraram em cabines segurando um cartão com a mão. Não podem soltá-lo, nem sair. O saldo do participante é mostrado na frente da cabine e aumenta gradativamente para todos os participantes, sinalizando o valor em dinheiro que o ganhador da prova obterá.
Além da recompensa para quem vence, o "Momento Sai Ganhando" faz com que aqueles que desistirem ao longo da prova possam retirar o dinheiro que acumularam durante o período em que ficaram na cabine.
Nesta quarta-feira, até o fechamento deste texto, a prova já durava mais de 8 horas.
Califfa foi o primeiro a sair, antes da segunda hora de prova. Ao sair, seu card foi transferido para MC Mayarah, que ganhou R$ 600.
Depois do roadie, a prova completou 4 horas antes que mais participantes saíssem.

Veja quem já saiu da prova de resistência do Estrela da Casa

Califfa MC Mayarah Nicole Louise Nick Cruz Leidy Murilho Ramalho Gael Vicci Matheus Torres Evellin Heloísa Araújo

Quem continua na prova de resistência do Estrela da Casa?

Unna X Thália Rodrigo Garcia Lucca

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