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Bruna Marquezine reúne João Guilherme e mais famosos em festa de aniversário beneficente

Atriz celebrou 29 anos e ainda ajudou instituição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 09:31

Bruna Marquezine: 'Tenho fé na instituição falida do casamento'
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Bruna Marquezine celebrou a chegada de seus 29 anos com uma festa beneficente em prol da organização IKMR (I Know My Rights), ONG dedicada ao apoio e proteção de crianças refugiadas. A celebração aconteceu num espaço infantil em São Paulo e contou com a presença de amigos, parceiros e algumas das crianças assistidas pela instituição.
Alguns famosos compareceram, como o namorado, João Guilherme, a melhor amiga Sasha Meneghel e o marido, e Sabrina Sato com a filha, Zoe.
Em determinado momento da festa, as crianças fizeram uma surpresa para Marquezine e cantaram uma música de Taylor Swift, de quem ela é fã. Aliás, o tema da festa foi "Bruna's Version", uma menção ao álbum "Taylor's Version", da cantora britânica.
O evento teve como objetivo arrecadar fundos para apoiar os programas da IKMR, que se dedica a garantir os direitos e a dignidade das crianças refugiadas.
"Conheci as crianças da IKMR em 2014 e foi uma conexão que não dá para explicar. Foi muito impactante e desde então eu me vi muito envolvida. Gostaria de poder abraçar todas as causas do planeta, mas encontrei algo que me tocou muito", disse a atriz.

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