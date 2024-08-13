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Ginástica artística

'Confesso que pensei em desistir', reconhece Rebeca Andrade

Ana Maria Braga chora com a ginasta e ainda a compara com Pelé, Ayrton Senna e Guga: 'Há muito tempo não tínhamos um ídolo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 13:31

Rebeca Andrade emocionou Ana Maria Braga ao relembrar momentos difíceis na carreira
Rebeca Andrade emocionou Ana Maria Braga ao relembrar momentos difíceis na carreira Crédito: Divulgação/Twitter
Assim que Rebeca Andrade ganhou ouro no solo, em Paris, e se tornou a maior medalhista brasileira da história das Olimpíadas, Ana Maria Braga convidou a ginasta para cozinhar no Mais Você. Nesta terça-feira (13), a apresentadora levou a atleta na atração e logo ficou surpresa com uma revelação. Rebeca por muito pouco não largou o esporte por causa de três lesões graves.
Ela então contou: "Confesso que pensei em desistir. Não vou mentir porque é muito difícil para um atleta de alto rendimento sofrer lesões e ter que ficar muito tempo longe do seu ambiente."
Atleta continuou contando que o apoio da mãe, Rosa Santos, foi fundamental para seguir no esporte. "A minha mãe estava do meu lado e disse que não iria deixar eu desistir por medo de não tentar. E era isso mesmo. Estava com medo de não ser boa", relembrou Rebeca.
A ginasta disse também que confiava no talento, mas tinha medo da expectativa dos outros. "Tinha medo de decepcionar o meu treinador, por exemplo. A minha mãe deu força e foi comigo ao ginásio (risos) e quando eu voltei, sabia que iria voltar. Amo o que eu faço. Amo a ginástica artística", afirmou.
Rebeca lembrou que começou no esporte. "No começo, era brincadeira. Eu tinha cinco anos e sempre fui muito espoleta. Ficou sério mesmo quando eu precisei sair de casa, eu tinha 10 anos, e aí minha família toda ficou em Guarulhos (SP) e eu fui para Curitiba com dois treinadores e algumas atletas".
Questionada sobre a sua relação com Simone Biles, Rebeca fez elogios à colega de profissão. "Apesar de estar ali na competição, não tem rivalidade. As pessoas precisam entender isso. A gente se apoia muito, a ser melhor, a mostrar o nosso máximo", explicou emocionando Ana Maria Braga. "Torço muito por ela e fiquei feliz quando a Simone voltou a competir, voltou bem. Ela é de outro mundo mesmo, é surreal."

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