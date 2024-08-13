Bárbara Evans desabafa sobre depressão da mãe: 'A gente faz tudo que pode'

Bárbara Evans diz que está apoiando a mãe, Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans, 33, desabafou sobre o diagnóstico de depressão que a mãe, Monique Evans, 67, vem enfrentando ao longo dos anos.

Após a mãe vir a público, Bárbara Evans se pronunciou e contou que a mãe sempre teve problemas de saúde mental. "Minha mãe acabou de postar uma sequência de Stories falando da depressão dela. Muita gente tem depressão, é uma coisa muito ruim, e ela convive com isso desde que nasceu."

"Ela fala no vídeo que, quando éramos só nós duas, passei por muitas coisas, as crises eram bem mais fortes, eram diferentes. É uma coisa bem difícil de lembrar e de falar, mas superamos isso juntas", disse Bárbara Evans.

Bárbara, que mora no interior de São Paulo, disse que mesmo de longe, continua prestando apoio a mãe - que mora no Rio de Janeiro com a esposa, Cacá Werneck. "A gente faz tudo que pode daqui de onde moramos, a gente dá amor e carinho que é o principal. Quando ela quer vir para cá, a gente traz ela para ela ficar um pouco com os netos."

"Ela disse que vai amanhã no psiquiatra, graças a Deus, porque ela é difícil de convencer, ela faz só o que ela quer, mas ficamos felizes que ela resolveu pedir ajuda e trocar os medicamentos, que parece que não estão funcionando", disse Bárbara Evans.

A modelo disse ainda que vai ajudar a mãe a pagar as contas caso ela escolha se internar. "Vivi toda minha vida com ela com depressão, então compreendo e respeito. Claro que, se ela optar em se internar, a gente vai dar um jeito de pagar as contas dela, vai dar um jeito de ajudar. Sempre estamos mandando muito amor por aqui, as crianças são apaixonadas por ela."

Bárbara contou que Monique passou a ter crises durante sua viagem de lua de mel após o casamento com Cacá Werneck. "Só que desde que ela voltou dessa viagem, que foi a lua de mel, ela voltou dessa forma. Pelo que ela me contou, ela teve uma crise de pânico antes de embarcar, conseguiu embarcar para o Brasil e, como ela mesma disse, a depressão não tem motivo."

"A gente ama muito minha mãe e tudo que a gente puder fazer para ajudar a gente faz", disse Bárbara Evans.

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