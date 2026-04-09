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Após AVC

Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC

Cantora relata susto, detalha sintomas iniciais e destaca rapidez no atendimento como fator decisivo para recuperação de Mico Freitas
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:45

Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC Crédito: Reprodução Instagram
A cantora Kelly Key usou as redes sociais nesta quarta-feira 8, para mobilizar fãs e amigos em um momento delicado vivido por sua família. O marido da artista, o empresário Mico Freitas, sofreu um AVC isquêmico no início da semana, em Lisboa, Portugal, e segue em recuperação sob acompanhamento médico.
Diante do susto, a cantora pediu uma corrente de oração e compartilhou atualizações sobre o estado de saúde do companheiro. Apesar da gravidade do episódio, Kelly fez questão de tranquilizar o público ao afirmar que o quadro é estável e que a evolução tem sido positiva desde o atendimento emergencial.
Ao longo do dia, Kelly publicou registros em um santuário e reforçou a importância da fé neste momento. Em uma das mensagens, ela convocou seguidores para um momento coletivo de oração, mencionando o nome completo do marido.
"Corrente de oração agora Jaime Pedro Fernandes de Sousa Freitas", escreveu a artista.
A mobilização rapidamente ganhou força nas redes sociais, com fãs e amigos enviando mensagens de apoio e solidariedade à família.
Rapidez no atendimento foi decisiva
O episódio aconteceu na segunda-feira 6, quando Mico apresentou os primeiros sintomas. Segundo Kelly, sinais como dificuldade na fala e perda de coordenação do lado esquerdo do corpo acenderam o alerta imediato.
"Começou com a fala enrolada e perda de coordenação do lado esquerdo. Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença. Ele teve o AVC às 11h30, chegamos ao hospital às 11h53", contou.
A cantora destacou que a agilidade no socorro foi fundamental para evitar complicações mais graves, permitindo um diagnóstico e intervenção rápidos.
Estado de saúde estável e evolução positiva
Mesmo diante do susto, Kelly buscou tranquilizar o público ao explicar que o marido não corre risco e responde bem ao tratamento. Ela também revelou que ele segue passando por uma série de exames para monitoramento do quadro.
"Não é porque ele corre risco, ele está bem, mas para que esses exames sejam claros, decisivos. E para que ele siga com consciência, tranquilidade e plena recuperação", explicou.
Gratidão no discurso
Em meio à apreensão, Kelly destacou que o sentimento predominante é de gratidão. A artista ressaltou o atendimento recebido, a estrutura hospitalar e os avanços na recuperação do marido.
"No meio de tudo isso, eu só consigo sentir uma coisa: gratidão. Gratidão por termos conseguido agir rápido, pelo atendimento, pelos médicos, pela estrutura e pela recuperação dele, que está sendo tão positiva", afirmou.
A cantora segue acompanhando de perto cada etapa da recuperação de Mico Freitas, mantendo o público informado e reforçando a importância da fé e do apoio coletivo neste momento.

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