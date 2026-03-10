No Rio de Janeiro

Kelly Key denuncia perseguição de vizinho: "Não dá pra suportar"

Cantora afirma que homem teria invadido casa de moradora e tentado agredir seu pai; família diz ter registros e boletins de ocorrência

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:18

Mico Freitas e Kelly Key comentam sobre os problemas enfrentados em um condomínio no Rio Crédito: Reprodução @oficialkellykey no Instagram

A cantora Kelly Key, 43, afirmou nas redes sociais que vive com medo há mais de dois anos por causa do comportamento de um vizinho que, segundo ela, passou a representar risco para moradores do condomínio onde reside, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado ao lado do marido, o empresário Mico Freitas, Kelly disse que o homem -descrito por ela como um médico conhecido na cidade na área de transplante capilar- estaria enfrentando um quadro psicológico grave e faria uso de álcool. "Eu estou com medo. Faz mais de dois anos que a gente vive essa situação", afirmou. Segundo a cantora, há vídeos, fotos e boletins de ocorrência que registram os episódios.

Entre os casos citados, Kelly Key relatou que o homem teria entrado na casa de uma moradora durante a madrugada. Em outro episódio, segundo ela, o vizinho tentou agredir seu pai com uma barra de ferro. "A gente já procurou ajuda várias vezes da polícia, mas a situação continua", disse Freitas.

O empresário também descreveu comportamentos que, segundo ele, indicariam delírios. Entre eles, a afirmação do vizinho de que ouviria a voz da filha de Kelly Key e Mico Freitas no ar-condicionado. Em outro momento, ele teria feito um buraco no teto da própria casa por acreditar que escutava vozes e chegou a tocar a campainha de um morador convidando-o para uma suposta festa "em cima de uma árvore".

Diante da situação, Freitas afirmou que decidiu tornar o caso público para pedir a intervenção do Ministério Público. "A gente precisa que o Ministério Público investigue e avalie a possibilidade de curatela, porque ele não deveria viver sozinho", disse.

Kelly afirmou que o objetivo do vídeo não é atacar o vizinho, mas pedir ajuda antes que algo mais grave aconteça. "Eu não estou fazendo isso para atacar ninguém. Estou pedindo ajuda antes que aconteça uma tragédia", declarou. A cantora contou que cogitou contratar segurança particular para proteger a família, mas o custo seria inviável. "Chegamos a ver segurança, mas o valor era de cerca de R$ 40 mil por mês."

Por fim, a artista incentivou pessoas que enfrentam situações semelhantes a denunciar. "Se você passa por algo assim, não fique em silêncio. Não se cale e procure as autoridades antes que algo pior aconteça"

