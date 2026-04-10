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BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida

O ganhador da prova também recebe a autoimunidade
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 09:37

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha
O vencedor da Prova do Anjo que ocorre nesta sexta-feira, 10, ganhará um presente especial após 90 dias de BBB 26. O novo Anjo poderá ter contato físico com uma pessoa querida. O ganhador também recebe a autoimunidade. A prova ocorre à tarde, no mesmo dia da formação do próximo Paredão.
Nesta quinta-feira, 9, Juliano Floss foi o grande vencedor da Prova do Líder. Já Milena apertou o "botão misterioso" do programa e vai poder indicar uma pessoa para dar um contragolpe na berlinda. A eliminação ocorre no domingo, dia 12.

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