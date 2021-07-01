Falha em sistema leva 1,6 mil pessoas a mais em mutirão de vacinação na Serra

"A Secretaria de Saúde da Serra informa que cumpriu a vacinação proposta das 5 mil doses para pessoas com 35 anos ou mais, porém houve uma falha no sistema e mais pessoas foram agendadas do que estava previsto. Em respeito aos que agendaram, a Secretaria vacinou a todos que chegaram ao local até as 20 horas. A Sesa reforça que as pessoas agendadas devem chegar na hora marcada para evitar aglomeração. A Prefeitura vai apurar e corrigir os erros que tenham ocorrido no sistema de agendamento", disse a administração em resposta à reportagem.