Falha em sistema leva 1,6 mil pessoas a mais em mutirão de vacinação na Serra

O objetivo era vacinar cerca de 5 mil pessoas a partir dos 35 anos no mutirão contra a Covid-19, mas ao fim do dia o saldo foi superior a 6,6 mil doses aplicadas em quem compareceu ao Pavilhão de Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (30).
O excedente superior a 1,6 mil pessoas resultou em aglomeração, filas, confusão e desinformação, o que fez com que muitos presentes chegassem a ficar em dúvida se conseguiriam receber a vacina. Em meio à desconfiança, até mesmo um apagão de pouco mais de cinco minutos ocorreu no Pavilhão, o que provocou ainda mais incerteza nas pessoas que lá estavam.
Após observar a situação inesperada, a Prefeitura da Serra, explicou, em nota, que um problema no momento de agendar fez com que mais pessoas agendassem a vacina. O resultado foi que um número maior compareceu em relação ao que havia sido preparado para o mutirão. Ainda assim, todos receberam a primeira dose do imunizante, ainda que esperassem por um longo período.
"A Secretaria de Saúde da Serra informa que cumpriu a vacinação proposta das 5 mil doses para pessoas com 35 anos ou mais, porém houve uma falha no sistema e mais pessoas foram agendadas do que estava previsto. Em respeito aos que agendaram, a Secretaria vacinou a todos que chegaram ao local até as 20 horas. A Sesa reforça que as pessoas agendadas devem chegar na hora marcada para evitar aglomeração. A Prefeitura vai apurar e corrigir os erros que tenham ocorrido no sistema de agendamento", disse a administração em resposta à reportagem.
ÀS ESCURAS
O número total de pessoas vacinadas no mutirão foi de 6.609, 1.109 a mais do que estava previsto. Segundo a Prefeitura, até às 18h20, 4 mil doses haviam sido aplicadas. Após este horário iniciou-se uma força-tarefa para agilizar a aplicação nos demais, que precisou ser momentaneamente interrompida devido à falta de energia.
A vacinação estava prevista para ocorrer entre 10h da manhã até as 20h, mas o relógio já passava das 22 horas e ainda haviam pessoas aguardando a própria vez para receber a dose do imunizante.