Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aglomeração

Falha em sistema leva 1,6 mil pessoas a mais em mutirão de vacinação na Serra

Problema no agendamento fez com mais pessoas comparecessem ao Pavilhão de Carapina, onde a programação era aplicar 5 mil doses. Houve confusão, atraso e até falta de energia. Prefeitura garantiu que todos foram imunizados

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:41

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 jul 2021 às 09:41
Vacina contra a Covid-19 na Serra
Milhares de pessoas compareceram ao Pavilhão de Carapina nesta quarta-feira (30) para receber a dose contra a Covid-19. No local, houve um excedente significativo devido a um problema no agendamento Crédito: Amanda Monteiro
O objetivo era vacinar cerca de 5 mil pessoas a partir dos 35 anos no mutirão contra a Covid-19, mas ao fim do dia o saldo foi superior a 6,6 mil doses aplicadas em quem compareceu ao Pavilhão de Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (30).
O excedente superior a 1,6 mil pessoas resultou em aglomeração, filas, confusão e desinformação, o que fez com que muitos presentes chegassem a ficar em dúvida se conseguiriam receber a vacina. Em meio à desconfiança, até mesmo um apagão de pouco mais de cinco minutos ocorreu no Pavilhão, o que provocou ainda mais incerteza nas pessoas que lá estavam.

Veja Também

Aglomeração, filas e até falta de energia no mutirão da vacinação na Serra

Serra faz mutirão para vacinar 5 mil pessoas a partir de 35 anos

Seringa "estoura" durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra

Após observar a situação inesperada, a Prefeitura da Serra, explicou, em nota, que um problema no momento de agendar fez com que mais pessoas agendassem a vacina. O resultado foi que um número maior compareceu em relação ao que havia sido preparado para o mutirão. Ainda assim, todos receberam a primeira dose do imunizante, ainda que esperassem por um longo período.
"A Secretaria de Saúde da Serra informa que cumpriu a vacinação proposta das 5 mil doses para pessoas com 35 anos ou mais, porém houve uma falha no sistema e mais pessoas foram agendadas do que estava previsto. Em respeito aos que agendaram, a Secretaria vacinou a todos que chegaram ao local até as 20 horas. A Sesa reforça que as pessoas agendadas devem chegar na hora marcada para evitar aglomeração. A Prefeitura vai apurar e corrigir os erros que tenham ocorrido no sistema de agendamento", disse a administração em resposta à reportagem.

ÀS ESCURAS

O número total de pessoas vacinadas no mutirão foi de 6.609, 1.109 a mais do que estava previsto. Segundo a Prefeitura, até às 18h20, 4 mil doses haviam sido aplicadas. Após este horário iniciou-se uma força-tarefa para agilizar a aplicação nos demais, que precisou ser momentaneamente interrompida devido à falta de energia.
A vacinação estava prevista para ocorrer entre 10h da manhã até as 20h, mas o relógio já passava das 22 horas e ainda haviam pessoas aguardando a própria vez para receber a dose do imunizante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carapina Serra Prefeitura da Serra Covid-19 Campanha de vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vazamento de água ocupa faixa da avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória
Água na pista deixa trânsito lento na Avenida Beira-Mar, em Vitória
Imagem de destaque
A gaúcha que mudou de país após trauma com enchente histórica
Imagem BBC Brasil
Por que os ricos britânicos estão vivendo com saúde cada vez mais que os pobres?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados