Aglomeração, filas e até falta de energia no mutirão da vacinação na Serra

Mutirão da vacinação contra a Covid-19 lotou o Pavilhão de Carapina nesta quarta-feira Crédito: Amanda Monteiro

Às 18h20, o local estava lotado. Quando atingiu-se a marca dos 4 mil imunizados, a organização fez um anúncio pelo sistema de som, e a multidão gritou e bateu palmas, para comemorar, mesmo diante das longas filas. Até as 22h, não havia previsão de encerramento do mutirão, com muitas pessoas ainda esperando dentro do pavilhão.

Uma pessoa que esteve presente para se imunizar, mas não quis se identificar, contou que chegou ao Pavilhão de Carapina bem antes do seu horário de agendamento, às 18h30, após receber a informação de que não estavam vacinando pela hora marcada e sim por ordem de chegada e senha.

Ela se antecipou e chegou ao local às 16h20. Encontrou quatro etapas de filas, uma delas com chamada por senha, e só conseguiu se vacinar às 19h10. "Se eu tivesse chegado às 18h30, sabe-se lá que horas eu seria vacinada", disse ela.

A aplicação das doses teve início às 10h e estava programada para terminar às 20h. Pouco antes desse horário, um apagão surpreendeu o público e os servidores do município. A internet também caiu. O problema na iluminação do local durou cerca de cinco minutos, segundo informou a empresária Giovanna Comarela, de 39 anos. Ela chegou ao local por volta das 18h50. Às 20h40, ela ainda não havia sido vacinada e permanecia na fila.

"Minha aplicação estava agendada para 18h58. Ainda estou na fila, está muito complicado. Tem muita gente, está lotado aqui. Há uns 15 minutos, fecharam o portão de entrada. A energia acabou, deu um apagão. Na hora que apagou, a gente já pensou: 'Nossa, o que vem agora?'" Giovanna Comarela - Empresária

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A programação é vacinar 5 mil pessoas com 35 anos ou mais que fizeram o agendamento no último domingo (27). Antes do evento, a prefeitura informou que o uso de máscara era obrigatório e que no local seria disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos. A distância de 1,5 metro também deveria ser respeitada.

Vídeos e fotos enviados pela reportagem ao longo da tarde desta quarta-feira (30) registravam a movimentação e filas extensas no Pavilhão.

Por nota, a Prefeitura da Serra falou sobre a situação durante o dia. "Sobre as filas, a secretaria de Saúde explica que havia fila antes mesmo de dar o horário de início da vacinação, o que antecipou os trabalhos. Muitas pessoas não respeitaram o horário do agendamento, o que contribuiu para a formação de filas. Mas, à medida que as pessoas foram entrando no local, elas se sentaram e aguardavam pela triagem e, em seguida, a vacinação", afirmou.