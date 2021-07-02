Carro pega fogo e fica destruído na Leste-Oeste em Cariacica

Não há acionamento do Corpo de Bombeiros Militar CBMES para ocorrência com essas características na data de hoje. No início da tarde dessa quinta-feira (01), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na rodovia Leste-Oeste, próximo ao viaduto, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. no local, o proprietário do veículo comunicou que não era ele quem conduzia o automóvel no momento em que o incêndio começou, e que as chamas tiveram início no motor e se alastraram muito rápido. Populares apagaram o fogo utilizando extintores. A equipe realizou o resfriamento do motor, verificou válvulas e desligou cabos da bateria. O dono do veículo não solicitou perícia. Não houve vítimas.