Carro pega fogo e fica destruído na Leste-Oeste em Cariacica

Um carro pegou fogo na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. O veículo ficou totalmente destruído. O incêndio aconteceu entre a noite desta quinta (1º) e a madrugada desta sexta-feira (2).
De acordo com informações da TV Gazeta, o Corpo de Bombeiros controlou o fogo e fez o trabalho de rescaldo do veículo, que está ocupando a pista lateral da rodovia. Ninguém estava no local na manhã desta sexta (2) e não há informações sobre vítimas ou o que teria provocado o incêndio.
Acionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não foi registrada nenhuma ocorrência do tipo nesta sexta-feira (2). Porém, equipes atenderam um carro incendiado na Leste-Oeste na tarde desta quinta-feira (1º). Confira a nota na íntegra:
Não há acionamento do Corpo de Bombeiros Militar CBMES para ocorrência com essas características na data de hoje. No início da tarde dessa quinta-feira (01), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na rodovia Leste-Oeste, próximo ao viaduto, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. no local, o proprietário do veículo comunicou que não era ele quem conduzia o automóvel no momento em que o incêndio começou, e que as chamas tiveram início no motor e se alastraram muito rápido. Populares apagaram o fogo utilizando extintores. A equipe realizou o resfriamento do motor, verificou válvulas e desligou cabos da bateria. O dono do veículo não solicitou perícia. Não houve vítimas.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta