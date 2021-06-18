Kombi de editora pega fogo no bairro Bento Ferreira, em Vitória

Uma Volkswagen Kombi pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (18) no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O veículo pertencia à editora FTD e estava parado em frente ao estabelecimento quando o fogo começou. O motorista estava no carro no momento em que as chamas começaram, mas não ficou ferido.
Thiago Siqueira, de 38 anos, era quem dirigia a Kombi quando o incêndio começou. Ele conta que havia acabado de estacionar o veículo em frente à editora, por volta de 12h10, quando percebeu que o carro estava pegando fogo. "Eu tinha acabado de parar o carro. A Kombi é da editora (FTD). A princípio, parece que foi um problema mecânico", relata.
Alguns livros da editora estavam dentro do veículo, mas o material foi retirado do carro antes que sofresse algum dano. "No começo, conseguimos diminuir as chamas com os extintores da empresa e do automóvel. Os Bombeiros chegaram depois e finalizaram o trabalho. Tinha uns livros lá dentro, mas conseguimos retirar o material a tempo", afirmou o motorista.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local realizou o combate às chamas.