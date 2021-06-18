Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Kombi de editora pega fogo no bairro Bento Ferreira, em Vitória

Incêndio no veículo ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (18) e já foi combatido pelos Bombeiros. O motorista do veículo, Thiago Siqueira, de 38 anos, não se feriu. Livros da editora FTD que estavam na Kombi foram retirados sem sofrerem danos

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:59

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:59
Kombi pega fogo no bairro Bento Ferreira, em Vitória
Kombi pega fogo no bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma Volkswagen Kombi pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira (18) no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O veículo pertencia à editora FTD e estava parado em frente ao estabelecimento quando o fogo começou. O motorista estava no carro no momento em que as chamas começaram, mas não ficou ferido.
Thiago Siqueira, de 38 anos, era quem dirigia a Kombi quando o incêndio começou. Ele conta que havia acabado de estacionar o veículo em frente à editora, por volta de 12h10, quando percebeu que o carro estava pegando fogo. "Eu tinha acabado de parar o carro. A Kombi é da editora (FTD). A princípio, parece que foi um problema mecânico", relata.
Alguns livros da editora estavam dentro do veículo, mas o material foi retirado do carro antes que sofresse algum dano. "No começo, conseguimos diminuir as chamas com os extintores da empresa e do automóvel. Os Bombeiros chegaram depois e finalizaram o trabalho. Tinha uns livros lá dentro, mas conseguimos retirar o material a tempo", afirmou o motorista.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local realizou o combate às chamas. 

Veja Também

Igreja é arrombada e leva prejuízo de pelo menos R$ 3 mil em Castelo

Caso Ramona: Justiça nega pedido de prisão de motorista que matou universitária no ES

Frio atrai turistas para as Montanhas do Sul do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bento ferreira Vitória (ES) Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados