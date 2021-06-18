Kombi de editora pega fogo no bairro Bento Ferreira, em Vitória

Thiago Siqueira, de 38 anos, era quem dirigia a Kombi quando o incêndio começou. Ele conta que havia acabado de estacionar o veículo em frente à editora, por volta de 12h10, quando percebeu que o carro estava pegando fogo. "Eu tinha acabado de parar o carro. A Kombi é da editora (FTD). A princípio, parece que foi um problema mecânico", relata.