Igreja é arrombada e leva prejuízo de pelo menos R$ 3 mil em Castelo

Uma igreja no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi arrombada na tarde desta quinta-feira (17), e o prejuízo é de pelo menos R$ 3 mil. Isso porque foram levados um microfone sem fio e uma mesa de som.
A Igreja São Sebastião fica na localidade de Mundo Novo, no distrito de Aracuí. Segundo o coordenador da comunidade, Maximiliano Camargo, além dos objetos roubados, a porta de entrada da igreja foi quebrada.
“Foi uma mesa de som e um aparelho de microfone sem fio, fora os outros danos. A pessoa entrou pela porta de entrada da igreja. Quebrou a porta. Essa não é a primeira vez que a igreja é roubada, já aconteceu antes, mas faz muito tempo”, disse o coordenador.
Um boletim de ocorrência foi registrado junto à polícia para investigação. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia Civil de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.