Igreja é arrombada e leva prejuízo de pelo menos R$ 3 mil em Castelo

A Igreja São Sebastião fica na localidade de Mundo Novo, no distrito de Aracuí. Segundo o coordenador da comunidade, Maximiliano Camargo, além dos objetos roubados, a porta de entrada da igreja foi quebrada.

“Foi uma mesa de som e um aparelho de microfone sem fio, fora os outros danos. A pessoa entrou pela porta de entrada da igreja. Quebrou a porta. Essa não é a primeira vez que a igreja é roubada, já aconteceu antes, mas faz muito tempo”, disse o coordenador.