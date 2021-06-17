Lar de idosos é fechado e dona é presa em Itapemirim

Asilo clandestino funcionava em Itaipava, interior de Itapemirim Crédito: Luciana Máximo/ Espírito Santo Notícias

Após uma denúncia anônima, uma casa que era usada para acolher idosos em Itaipava, distrito de Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo, foi interditada nesta quinta-feira (17) e a responsável pelo local foi presa por diversas irregularidades. Segundo o titular da delegacia de Itapemirim, Djalma Pereira, 19 pessoas com idades entre 33 e 99 anos viviam sem assistência de médicos, assistentes e enfermeiros.

A mulher, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil , foi autuada pelos crimes de cárcere privado, maus tratos, retenção de cartões de benefícios de idosos e ainda trabalho escravo, pois uma mulher trabalhava em troca da estadia no local e não recebia nenhum valor há três meses.

“Encontramos remédios vencidos, idosos não recebiam atendimento médico necessário e os com melhores condições físicas faziam o serviço doméstico, lavavam, passavam e cozinhavam. Só havia uma funcionária que disse ser missionária e fazia trabalho voluntário. Cartões de benefícios de idosos foram entregues pela responsável e há investigação de que empréstimos foram feitos nos cartões. Investigaremos ainda a morte de quatro idosos nas últimas semanas e as causas ”, disse o delegado.

Na delegacia, a dona do local disse que cuidava gratuitamente dos idosos e que recebia doações pelo trabalho. Segundo Djalma Pereira, a responsável mudava com certa frequência o local de atuação do lar de permanência. A suspeita é de que ela atuava há algum tempo com o lar clandestino.

“Alguns idosos foram levados para o hospital do município para atendimento médico. Outros, as famílias foram acionadas, pois há internos de fora do Estado. Outros ainda foram encaminhados a uma instituição particular de Cachoeiro, e o local em Itaipava foi interditado”, afirmou Pereira.

Segundo a polícia, após ser ouvida, a mulher será encaminhada a Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).

INTERDIÇÃO

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da vigilância sanitária e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania acompanharam o caso, além do Ministério Público do Espírito Santo acompanharam o caso.

Em nota, o município informou que está providenciando a remoção da maioria dos idosos encontrados em um abrigo clandestino para a Clínica Residencial Vila Aconchego, Cachoeiro de Itapemirim, com a qual a prefeitura mantém um convênio.

Segundo a prefeitura, entre as pessoas que moravam na casa, uma mulher com deficiência mental foi encontrada na clínica clandestina. As assistentes sociais da prefeitura conseguiram entrar em contato com familiares de cinco dos 18 idosos encontrados para que voltassem aos seus lares.

A operação também contou com o apoio da Guarda Municipal e assistentes sociais do Centro de Referência de Assistência Social (Creas).