Vídeo: criminoso rende jovens e leva moto em assalto em Marataízes

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (16) no bairro Cidade Nova, quando os jovens se preparavam para sair com a moto após deixarem a academia

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 15:12

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

17 jun 2021 às 15:12
Assaltante rende jovens e leva motocicleta em Marataízes
Assaltante rende jovens e leva motocicleta em Marataízes Crédito: Câmera de segurança
Dois jovens foram abordados por um assaltante e um deles teve a moto roubada na noite desta quarta-feira (16) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Os rapazes estavam ligando o veículo, na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, quando um homem que passava pela calçada se aproximou, mostrou uma arma e anunciou o roubo.
Segundo o proprietário da moto, que não quis se identificar, eles haviam acabado de sair da academia quando o assalto aconteceu. O crime ocorreu por volta das 19h e foi registrado por câmeras de segurança da região. A ação levou cerca de 15 segundos.
A vítima disse ainda que o assaltante pediu para ela sair da moto, entregar o capacete e não olhar para ele. As imagens mostram que o suspeito passa pelos dois e observa quando eles se preparam para saírem com o veículo. Nesse momento, o assaltante retorna e aborda as vítimas. A moto roubada é uma Honda CG 160 Fan de cor preta, placas PPP-6B55.
Polícia Militar informou que foi acionada e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

