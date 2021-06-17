Polícia investiga morte de motoboy por linha de pipa na Rodovia do Sol

Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa na Rodovia do Sol Crédito: Jorge Félix | TV Gazeta

Segundo a Polícia Civil , o caso seguirá sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a PC, em nota.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, logo em seguida à morte de Lucas, outro motociclista ficou ferido após parar no local do acidente e acabar sendo atingido por uma terceira motocicleta. Ele foi socorrido pelo Samu.

Através de nota, a Rodosol, concessionária que administra a via, lamentou o ocorrido e esclareceu que "não há registros anteriores de situações como essa". Informou ainda que "se coloca à disposição das autoridades caso possa contribuir em qualquer ação de prevenção e valorização da vida ou na apuração de quaisquer ocorrências".

Lucas Daniel dos Santos Miranda, de 21 anos, morto depois de ser atingido por uma linha de pipa, na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Redes sociais

"ERA UM MENINO EXCELENTE", DIZ DONA DE FARMÁCIA

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Marquilene Novaes, dona da farmácia onde o motoboy trabalhava, lamentou a fatalidade. “Ele fez exame semana passada, brinquei com antes dele ir para essa entrega e ele se foi. Só não esperava que fosse a última entrega dele", disse abalada.

Ainda segundo Marquilene, a morte do jovem foi um grande choque para toda a comunidade do bairro de Balneário, local onde a farmácia está localizada. "Conhecíamos Lucas desde bem pequenininho, não apenas nos momentos de trabalho, ele era um menino excelente, tanto educação quanto eficiência, foi uma perda imensa", completou.