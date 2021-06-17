Morte na Rodovia do Sol: os perigos da linha chilena e como se proteger

Linha chilena tem poder de corte 4 vezes maior que o cerol Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No Espírito Santo, utilizar linha chilena ou linha com cerol na hora de soltar pipa é crime. Ainda assim, há quem não respeite as regras e colabore para que acidentes graves aconteçam. Foi o que aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), quando um motoboy acabou morto depois de ter sido atingido por linha de pipa na Rodovia do Sol, em Vila Velha . Mas afinal, por que a linha da pipa pode ser tão perigosa?

tem o poder de corte quatro vezes maior que o cerol. A tenente Andreza, do Corpo de Bombeiros , explica que o cerol é uma mistura feita com pó de vidro e cola. Já a linha chilena, é uma linha colorida que

"Com essas linhas temos tanto o risco de corte, de lesão profunda nas vítimas, quanto o risco de choque elétrico. Ela pode cortar o isolamento de fios, cortar a energia elétrica da região. É tão perigoso que o ideal é usar luvas de proteção para manusear uma linha dessas", afirma.

Antena de proteção instalada em moto para evitar corte por linha de pipa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

COMO SE PROTEGER?

Na tentativa de se proteger, uma alternativa para os motociclistas é instalar uma antena de corte na moto. A reportagem de A Gazeta fez uma pesquisa rápida pelas lojas da Grande Vitória e encontrou o produto à venda por preços que variam entre R$ 18 e R$ 60. De fácil instalação, ele é parafusado no retrovisor da moto.

"É uma antena de proteção, composta por uma haste e a ponta dela é uma ponta de corte. A linha, ao encostar nessa haste, ela sobe e encontra esse ponto de corte, que corta a linha e evita o risco do motociclista ser cortado pela linha, ou mesmo cair", explica a tenente Andreza.

Tenente Andreza, do Corpo de Bombeiros, mostra a ponta de corte em antena utilizada em motos para evitar acidentes com linha de pipa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

LINHAS SÃO PROÍBIDAS NO ES