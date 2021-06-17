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Uso é proibido no ES

Morte na Rodovia do Sol: os perigos da linha chilena e como se proteger

Antena que pode proteger motociclistas custa entre R$ 18 e R$ 60. Mas usar linha chilena ou cerol na hora de soltar pipa é considerado crime no Espírito Santo

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:17

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:17
Linha chilena tem poder de corte 4 vezes maior que o cerol
Linha chilena tem poder de corte 4 vezes maior que o cerol Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No Espírito Santo, utilizar linha chilena ou linha com cerol na hora de soltar pipa é crime. Ainda assim, há quem não respeite as regras e colabore para que acidentes graves aconteçam. Foi o que aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), quando um motoboy acabou morto depois de ter sido atingido por linha de pipa na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Mas afinal, por que a linha da pipa pode ser tão perigosa?
A tenente Andreza, do Corpo de Bombeiros, explica que o cerol é uma mistura feita com pó de vidro e cola. Já a linha chilena, é uma linha colorida que tem o poder de corte quatro vezes maior que o cerol.
"Com essas linhas temos tanto o risco de corte, de lesão profunda nas vítimas, quanto o risco de choque elétrico. Ela pode cortar o isolamento de fios, cortar a energia elétrica da região. É tão perigoso que o ideal é usar luvas de proteção para manusear uma linha dessas", afirma. 
Antena de proteção instalada em moto para evitar corte por linha de pipa
Antena de proteção instalada em moto para evitar corte por linha de pipa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

COMO SE PROTEGER?

Na tentativa de se proteger, uma alternativa para os motociclistas é instalar uma antena de corte na moto. A reportagem de A Gazeta fez uma pesquisa rápida pelas lojas da Grande Vitória e encontrou o produto à venda por preços que variam entre R$ 18 e R$ 60. De fácil instalação, ele é parafusado no retrovisor da moto. 
"É uma antena de proteção, composta por uma haste e a ponta dela é uma ponta de corte. A linha, ao encostar nessa haste, ela sobe e encontra esse ponto de corte, que corta a linha e evita o risco do motociclista ser cortado pela linha, ou mesmo cair", explica a tenente Andreza. 
Tenente Andreza, do Corpo de Bombeiros, mostra a ponta de corte em antena utilizada em motos para evitar acidentes com linha de pipa
Tenente Andreza, do Corpo de Bombeiros, mostra a ponta de corte em antena utilizada em motos para evitar acidentes com linha de pipa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

LINHAS SÃO PROÍBIDAS NO ES

No Espírito Santo, a fabricação, comercialização e o uso de cerol estão proibidos desde 2005. No caso da linha chilena, a lei que proíbe o uso e a comercialização existe desde 2017. Nos dois casos, quem descumprir a lei está sujeito ao pagamento de multa e pode ter o material apreendido. Além disso, o estabelecimento que comercializar esse tipo de material pode ter o alvará de funcionamento suspenso.

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