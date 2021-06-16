Motociclista morre atingido por linha de pipa na rodovia em Vila Velha

Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa na Rodovia do Sol Crédito: Jorge Félix | TV Gazeta

Um motociclista morreu após ter sido atingido no pescoço por uma linha de pipa contendo cerol enquanto trafegava pela Rodovia do Sol , na altura do bairro Ponta da Fruta, localizada em Vila Velha , durante a tarde desta quarta-feira (16). Ele foi identificado como Lucas Daniel dos Santos Miranda, de 21 anos.

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, uma equipe do socorro foi encaminhada para o local do acidente. Devido à ocorrência, uma pista no sentido do motorista que trafega em direção a Vitória foi bloqueada para atendimento. O trânsito foi totalmente liberado às 17h20, segundo a Rodosol. Veja o local do acidente:

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Em entrevista à Gazeta, Marquilene Novaes, dona da farmácia onde o motoboy trabalhava havia apenas 15 dias, lamentou a fatalidade. “Ele fez exame semana passada, brinquei com ele antes dele ir para essa entrega e ele se foi, só não esperava que fosse a última entrega dele", disse abalada.

Ainda segundo Marquilene, a morte do jovem foi um grande choque para toda a comunidade do bairro de Balneário, local onde a farmácia está localizada. "Conhecíamos Lucas desde bem pequenininho, não apenas nos momentos de trabalho, ele era um menino excelente, tanto educação quanto eficiência, foi uma perda imensa", completou.

Lucas Daniel dos Santos Miranda, de 21 anos, morreu após ser atingido por linha de pipa na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Redes sociais

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, logo em seguida à morte de Lucas, um outro motociclista ficou ferido após parar no local do acidente e acabar sendo atingido por uma terceira motocicleta. Ele foi socorrido pelo Samu. A identidade dele e o estado de saúde não foram informados.

Por meio de uma nota a Rodosol lamentou o ocorrido e esclareceu que "não há registros anteriores de situações como essa. Informa, ainda, que se coloca à disposição das autoridades caso possa contribuir em qualquer ação de prevenção e valorização da vida ou na apuração de quaisquer ocorrências".