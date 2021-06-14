Acidente com três veículos causa morte na BR 101 em Guarapari

Acidente grave envolveu três veículos na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor

Um acidente deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas no quilômetro 339 da BR 101 na altura do município de Guarapari na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão. A pista ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada às 10h07.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros , sete pessoas estavam nos três veículos envolvidos no acidente. Uma não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Das demais, duas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a um hospital da região.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, uma terceira pessoa também ficou ferida e precisou ser hospitalizada. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que os veículos envolvidos no acidente são uma caminhonete, um carro de passeio e um caminhão.

A pista precisou ser totalmente interditada para o trabalho da perícia, mas foi liberada por volta das 10h07, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal

Procurada pela reportagem, a Eco101, concessionária responsável pela via informou que para o atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML.

"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo um caminhão e dois carros de passeio, no km 339,1, em Guarapari. A ocorrência foi registrada às 07h15 desta segunda-feira (14). Uma pessoa faleceu no local e outras três foram encaminhadas para o hospital. O tráfego estava fluindo em ambos os sentidos por desvio. As pistas foram totalmente liberadas às 10h07", concluiu.

Atualização Após a publicação desta reportagem, a Eco101 informou que mais uma pessoa foi levada ao hospital, sem informar o estado de saúde dela. Ao todo, três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. Uma pessoa morreu. O texto foi atualizado.