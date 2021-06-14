Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2 feridos gravemente

Acidente com três veículos causa morte na BR 101 em Guarapari

Segundo informações dos Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão no quilômetro 399, da BR 101, na manhã desta segunda-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 10:44

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 10:44

Acidente grave envolveu três veículos na BR 101 em Guarapari
Acidente grave envolveu três veículos na BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor
Um acidente deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas no quilômetro 339 da BR 101 na altura do município de Guarapari na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão. A pista ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada às 10h07.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam nos três veículos envolvidos no acidente. Uma não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Das demais, duas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a um hospital da região.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, uma terceira pessoa também ficou ferida e precisou ser hospitalizada. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que os veículos envolvidos no acidente são uma caminhonete, um carro de passeio e um caminhão.
A pista precisou ser totalmente interditada para o trabalho da perícia, mas foi liberada por volta das 10h07, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Procurada pela reportagem, a Eco101, concessionária responsável pela via informou que para o atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML.
"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo um caminhão e dois carros de passeio, no km 339,1, em Guarapari. A ocorrência foi registrada às 07h15 desta segunda-feira (14). Uma pessoa faleceu no local e outras três foram encaminhadas para o hospital. O tráfego estava fluindo em ambos os sentidos por desvio. As pistas foram totalmente liberadas às 10h07", concluiu.

Atualização

14/06/2021 - 11:45
Após a publicação desta reportagem, a Eco101 informou que mais uma pessoa foi levada ao hospital, sem informar o estado de saúde dela. Ao todo, três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. Uma pessoa morreu. O texto foi atualizado. 

Acidente grave na BR 101 em Guarapari nesta segunda-feira (14)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados