Acidente: viatura da PM e carro de aplicativo colidem no bairro Feu Rosa

Uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo se envolveu em um acidente com um carro de aplicativo, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Feu Rosa, localizado no município da Serra. A colisão lateral, aconteceu por volta das 9h, na Rua Palmeira. Ninguém ficou ferido.
A colisão foi registrada por leitores do site A Gazeta. Nas imagens, é possível perceber que o impacto foi entre a frente do carro de aplicativo e a lateral do carro da PM. Os carros ficaram no meio do cruzamento após a colisão. Veja as imagens:
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a ocorrência não teve gravidades. Logo após o acidente, a ocorrência foi encerrada no próprio local e os motoristas liberados.