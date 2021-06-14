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Na Serra

Acidente: viatura da PM e carro de aplicativo colidem no bairro Feu Rosa

A colisão foi registrada por leitores do site A Gazeta. Nas imagens, Nas imagens, é possível perceber que o impacto foi entre a frente do carro de aplicativo e a lateral do carro da PM
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:24

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:24

Viatura da PM se envolve em acidente no bairro Feu Rosa
Viatura da PM se envolve em acidente na Serra  Crédito: Leitor/A Gazeta
Uma viatura da Polícia Militar do Espírito Santo se envolveu em um acidente com um carro de aplicativo, na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Feu Rosa, localizado no município da Serra.  A colisão lateral, aconteceu por volta das 9h, na Rua Palmeira. Ninguém ficou ferido. 
A colisão foi registrada por leitores do site A Gazeta. Nas imagens, é possível perceber que o impacto foi entre a frente do carro de aplicativo e a lateral do carro da PM. Os carros ficaram no meio do cruzamento após a colisão. Veja as imagens:
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a ocorrência não teve gravidades. Logo após o acidente, a ocorrência foi encerrada no próprio local e os motoristas liberados. 

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