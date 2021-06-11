Motorista perde freio e capota caminhão em acidente, em Castelo

Um caminhoneiro ficou ferido após capotar na ES 166, rodovia Pedro Cola, no interior de Castelo, no Sul do Espirito Santo, na madrugada desta sexta-feira (11). O caminhão estava carregado de madeiras, que ficaram espalhadas às margens da via. O serviço de resgate do Samu socorreu a vítima e encaminhou a hospital de Castelo.
O acidente, segundo internauta, aconteceu na localidade de Crimeia, zona rural de Castelo. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a o acidente. A vítima contou que perdeu o freio e para evitar a colisão com outro veículo, foi para a margem da rodovia onde capotou. No local, a equipe encontrou o caminhão capotado, no sentido Castelo.
O condutor estava sentado na beira da rodovia com o corpo ensanguentado, porém consciente. Os policiais acionaram o Samu e sinalizaram a via para evitar acidentes. Ele foi socorrido para a Santa Casa, em Castelo. O estado de saúde do paciente não foi informado.