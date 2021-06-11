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ES 166

Motorista perde freio e capota caminhão em acidente, em Castelo

Caminhão que transportava madeiras capotou às margens da ES 166, no interior de Castelo, durante a madrugada desta sexta-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jun 2021 às 18:03

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:03

Motorista perdeu o freio na serra em Castelo
Motorista perdeu o freio na serra em Castelo Crédito: Telespectador/ TV Gazeta
Um caminhoneiro ficou ferido após capotar na ES 166, rodovia Pedro Cola, no interior de Castelo, no Sul do Espirito Santo, na madrugada desta sexta-feira (11). O caminhão estava carregado de madeiras, que ficaram espalhadas às margens da via. O serviço de resgate do Samu socorreu a vítima e encaminhou a hospital de Castelo.
O acidente, segundo internauta, aconteceu na localidade de Crimeia, zona rural de Castelo. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a o acidente. A vítima contou que perdeu o freio e para evitar a colisão com outro veículo, foi para a margem da rodovia onde capotou. No local, a equipe encontrou o caminhão capotado, no sentido Castelo.
Motorista perdeu o freio na serra em Castelo
Motorista perdeu o freio na serra em Castelo Crédito: Telespectador/ TV Gazeta
O condutor estava sentado na beira da rodovia com o corpo ensanguentado, porém consciente. Os policiais acionaram o Samu e sinalizaram a via para evitar acidentes. Ele foi socorrido para a Santa Casa, em Castelo. O estado de saúde do paciente não foi informado. 

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