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Tempo instável

Inmet emite alerta para ventos fortes e chuvas intensas em todo o ES

Segundo o Inmet, o estado de atenção no Espírito Santo teve início às 11h desta sexta (11) e será encerrado às 11h de sábado (12). As chuvas são acompanhadas de ventos intensos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 jun 2021 às 16:12

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:12

Chuva em Vitória nesta quinta-feira (10)
Previsão aponta chuva no final de semana no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Todos os 78 municípios capixabas estão sob risco de chuvas intensas até o fim da manhã de sábado (12). Segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de atenção no Espírito Santo já está vigente e é válido até as 11h deste sábado (12), podendo ser renovado. Há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhado de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h.
Além de todo o Espírito Santo, boa parte do Estado do Rio de Janeiro também foi abarcado pelo aviso emitido. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e descargas elétricas.
Inmet emite alerta para ventos fortes e chuvas intensas em todo o ES
A previsão de ventos fortes é reforçada pela Marinha do Brasil, que emitiu um alerta ainda na quinta-feira (10). Os ventos de até 60 km/h poderão ser registrados entre as noites desta sexta-feira e deste sábado, em municípios ao Sul de São Mateus, ou seja, quase todo o litoral capixaba.

CHUVA DEVE TOMAR CONTA DO FINAL DE SEMANA

Previsão de chuva para o final de semana no ES, segundo o Incaper
Previsão de chuva para o final de semana no ES, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de um sistema de baixa pressão pelo oceano deixa o tempo instável no Espírito Santo. Deverá ocorrer um aumento de nuvens, o que gera expectativa de chuva ao longo do dia em todas as regiões do Estado.
Ainda segundo o Incaper, o sábado de Dia dos Namorados deve ter uma queda na temperatura diurna, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura máxima em Vitória não deve ultrapassar os 26 °C. A mínima deve ser de 21 °C. A menor temperatura da capital deve ser a maior em cidades como Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. Ainda conforme o instituto, a temperatura no município deve variar entre 17 °C e 21 °C. A tendência de frio com chuva ao longo do dia deve ser seguida por municípios do entorno.
No domingo (13), o tempo ainda amanhece instável no ES com chances de chuva fraca, segundo o Incaper. Há novamente um aumento das nuvens.

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