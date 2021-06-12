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Motorista dá marcha à ré e atropela idosa em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher de 66 anos sofreu fraturas após ser atingida por carro na noite de sexta-feira (11). Segundo neto da vítima, motorista não prestou socorro

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 16:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jun 2021 às 16:08
Idosa é atropelada em Cachoeiro
Câmera flagrou o momento em que idosa é atropelada em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ câmeras de segurança
Uma idosa de 66 anos ficou ferida após ser atropelada na noite desta sexta-feira (11) por um motorista no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima estava com a filha e uma neta de três anos na rua, quando foi atingida por um motorista que deu marcha à ré no carro. 
O atropelamento aconteceu na Rua Idelfonso Viana, por volta das 18h30. As imagens foram flagradas pelas câmeras de um estabelecimento da região. Nas imagens é possível ver que o veículo, um Volkswagem Golf prata, passa pela entrada de uma rua paralela, para e manobra dando marcha à ré na rua. Com a manobra, ele acaba atingindo a idosa. A criança e a outra mulher não se feriram.
Segundo o neto da idosa, Lucas Arruda, após o atropelamento o motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. “Por pouco não atinge minha mãe. Estamos divulgando a placa para ajudar a polícia a encontrar o motorista”, disse Lucas.
A idosa foi socorrida pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A idosa sofreu diversas fraturas pelo corpo e segue internada, mas não corre risco de morrer.
Polícia Militar esteve no local do acidente, registrou o caso, mas não localizou o motorista. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas informou, por meio de nota, que não possui mais informações do caso, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente. Disse que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. 

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