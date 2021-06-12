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Porto de Santana

Homem é baleado por motoqueiros durante tentativa de assalto em Cariacica

Vítima estava com os irmãos, dentro de um carro, quando foram rendidos por suspeitos que anunciaram o assalto
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

12 jun 2021 às 10:42

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 10:42

Tentativa de latrocínio em Cariacica
Região onde o crime aconteceu, em Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um montador de 30 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de latrocínio na noite desta sexta-feira (11), no bairro Porto de Santana, em Cariacica. Ele estava com três irmãos e uma cunhada dentro do veículo, um veículo Fiat Doblò, quando dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto. 
Assustado, o irmão que conduzia o veículo, de 36 anos, não parou. Foi quando eles ouviram os disparos. Um dos tiros atravessou o vidro do motorista e atingiu o montador, que estava no banco do carona. 
De acordo com a Polícia Militar,  o montador foi conduzido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
De acordo com a apuração da TV Gazeta, o montador se recebeu alta do hospital e se encontra em casa. À reportagem, ele contou que a bala bateu em um osso, desviou e ficou alojada em um ombro dele. 
Na noite do crime, ele e outros três irmãos que trabalham em uma oficina mecânica, em Vitória, voltavam para casa, em Cariacica- Sede. Também estava no veículo uma cunhada.
Quando passavam por Porto de Santana, os criminosos iniciaram a tentativa de assalto. "De repente eles gritaram: 'parem o carro, isso é um assalto', mandando sair. O meu irmão se assustou e acelerou o carro. Todo mundo ficou desesperado, nunca tínhamos passado por uma situação dessas. Senti muita dor na hora, foi um impacto nas costas", disse a vítima.
Tentativa de latrocínio em Cariacica
A bala ficou alojada nas costas da vítima Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Sem saber o que fazer, a família parou o carro na altura do bairro Tucum e começou a pedir ajuda a motoristas que passavam no local, No entanto, as pessoas estavam com medo de parar. Apesar disso, foi possível chegar à unidade de Pronto-Atendimento.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia também afirmou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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