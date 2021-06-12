Homem é baleado por motoqueiros durante tentativa de assalto em Cariacica

Região onde o crime aconteceu, em Porto de Santana, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um montador de 30 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de latrocínio na noite desta sexta-feira (11), no bairro Porto de Santana, em Cariacica . Ele estava com três irmãos e uma cunhada dentro do veículo, um veículo Fiat Doblò, quando dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto.

Assustado, o irmão que conduzia o veículo, de 36 anos, não parou. Foi quando eles ouviram os disparos. Um dos tiros atravessou o vidro do motorista e atingiu o montador, que estava no banco do carona.

De acordo com a Polícia Militar , o montador foi conduzido ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

De acordo com a apuração da TV Gazeta, o montador se recebeu alta do hospital e se encontra em casa. À reportagem, ele contou que a bala bateu em um osso, desviou e ficou alojada em um ombro dele.

Na noite do crime, ele e outros três irmãos que trabalham em uma oficina mecânica, em Vitória, voltavam para casa, em Cariacica- Sede. Também estava no veículo uma cunhada.

Quando passavam por Porto de Santana, os criminosos iniciaram a tentativa de assalto. "De repente eles gritaram: 'parem o carro, isso é um assalto', mandando sair. O meu irmão se assustou e acelerou o carro. Todo mundo ficou desesperado, nunca tínhamos passado por uma situação dessas. Senti muita dor na hora, foi um impacto nas costas", disse a vítima.

A bala ficou alojada nas costas da vítima Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Sem saber o que fazer, a família parou o carro na altura do bairro Tucum e começou a pedir ajuda a motoristas que passavam no local, No entanto, as pessoas estavam com medo de parar. Apesar disso, foi possível chegar à unidade de Pronto-Atendimento.